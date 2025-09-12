Megható és példamutató – Bajnokok adományoztak a nyíregyházi kórház gyermekosztályán gyógyulóknak

"Teljes mértékben úgy hisszük, hogy csoda történt: számtalan apró dolog, valahogy mindig a megfelelő időben." Ez a 2020-ban létrejött Szív Bajnokai Alapítvány jelmondata, melynek alapítója, Beck Monika Magyarország Szív Nagykövete is egyben. Két éve elindított országos kampányukkal – melynek során gyermekellátó kórházakat, osztályokat látogatnak meg, ahol jelképesen "szív bajnokká" avatják, plüssmackókkal, sportolók által felajánlott érmekkel ajándékozzák meg a gyerekeket – most a Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Gyermekosztályára is ellátogattak.

Szívet formáló kezek és nagy segítség a Szív Bajnokai Alapítványtól a nyíregyházi kórház gyermekosztályának

Valóban szép számmal sorakoztak egymás mellett a szebbnél szebb plüssállatok és a rengeteg energiabefektetést igénylő érmek. Utóbbiakból jutott Csontos Zsolt világbajnok sárkányhajós, valamint Kecskés Bence gyorsasági motorversenyző vitrinjéből is.

– A gyermekek befogadóképessége végtelen, és számunkra hatalmas öröm, hogy már évek óta látjuk a boldog arcokat, amikor eljövünk 1-1 ilyen intézménybe. Több mint tíz éve kezdtük támogatni a szívbeteg gyermekeket és ma már egy országos roadshowról beszélünk, számunkra hatalmas dolog, hogy ilyen összefogás kerekedett ebből

– mondta Csontos Zsolt, Beck Monika férje, így tehát úgynevezett családi vállalkozásként is tekinthetünk a jótékonysági programra.

– Nagyjából másfél éve csatlakoztam ehhez a példamutató kezdeményezéshez. Azon túl, hogy elhozzuk ezeket a kézzelfogható ajándékokat, a gyermekek nagy kíváncsisággal hallgatják a történeteimet a gyorsasági motorversenyzésről. Büszkén mondhatom, hogy van olyan fiatal, akivel a kezdetektől fogva tartom a kapcsolatot, rendkívül jó megtapasztalni, hogy inspiráljuk őket – fogalmazott Kecskés Bence.

Ha speciális kardiológiai ellátás nem is, de kardiológiai szakrendelés működik a Nyíregyházi Jósa András Tagkórház Gyermekosztályán, és rendszeresen van a betegek között olyan, akiket már operáltak szívbetegség miatt.

– A legnagyobb eredménye a Szív Bajnokai Alapítványnak, hogy olyan betegcsoportot céloznak meg, akik egy életre szóló terhet cipelnek magukkal. A szívbetegségben szenvedő gyermekek számára hatalmas reményt jelentenek azok a felnőttek, akik most itt vagy más rendezvényeiken felbukkannak, hiszen sok esetben ők is érintettek valamilyen kardiológiai betegségben. Példamutató az, hogy rengeteg időt és energiát belefektetve ekkora motivációt adnak a beteg gyermeknek – mondta Dr. Varannainé Dr. Soós Andrea osztályvezető főorvos.

Beck Monika, az Alapítvány alapítója maga is szívfejlődési rendellenességgel született, fiatalkorában átesett egy szívműtéten, azóta pedig pacemakerrel éli életét, így pontosan tudja, milyen cipőben járnak a kardiológiai betegséggel küzdő gyermekek.

– Már bőven elmúltam 40 éves, amikor elkezdtem sportolni, az első félmaratonomat két részletben futottam le úgy, hogy a hátamon viseltem a következő feliratot: "Szívbeteg vagyok, pacemakerrel élek". Azért viseltem, mert úgy éreztem, hogy nekem kell egy biztonság, hiszen ha valaki ezt látja és olvassa, tudni fogja, hogy rám vigyázni kell. Életem egyik legnagyobb élménye volt, amikor beértem a célba és elhangzott a nevem, nem titok, eltört a mécses. Ekkortól datálható, hogy én célul tűztem ki, segítek a szívbeteg gyerekeken. Elindítottuk a programot, ma pedig ott tartunk, hogy jobbnál jobb sportolók, sportszövetségek csatlakoznak, amelyre elképesztően büszkék vagyunk

– mondta Beck Mónika.