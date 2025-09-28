Figyelem! A tányérodon dől el, meddig marad erős a szíved

Szeptember utolsó vasárnapja a szív világnapja, amikor a test motorjára gondolunk, ami minden pillanatban dolgozik, életet ad nekünk. Egy átlagos felnőtt szíve naponta körülbelül 100 000 alkalommal húzódik össze, és mintegy 7500 liter vért pumpál keresztül a testen, ez a keringés biztosítja a sejtek életben maradását, az anyagcsere-folyamatok fenntartását, és segít a testhőmérséklet szabályozásában.

Szívvédő étrend: ezekből minden nap fogyaszthatunk kis mennyiséget: Fotó: Shutterstock

Szívvédő étrend, mozgás, feszültségoldás

Köztudott, hogy a modern életmód gyakran veszélyezteti szívünket. A szív- és érrendszeri betegségek ma is a legtöbb halálesetet okozzák Magyarországon, és ezek közül minden negyedik hirtelen szívmegállás miatt következik be. A kardiovaszkuláris betegségek kialakulása összefügg a táplálkozás minőségével, a mozgásszegény életmóddal, a dohányzás és a stressz szintén ront a helyzeten. – Mi magunk sokat tehetünk a szívünk egészségéért. A feszült lelkiállapot csökkentésével, a rendszeres, heti legalább 150 perc mozgással, valamint szívvédő étrenddel hosszú távon megóvjuk a betegségektől a mellkasunkban lüktető izmos szervet – mondta Sorosinszki Katalin. A nyíregyházi dietetikussal a szív világnapja kapcsán beszélgettünk.

Hogyan hat az étrend a szívünkre?

– Vannak olyan táplálékok, amelyek segítenek megőrizni a szív és az érrendszer egészségét, csökkentik a kardiológiai betegségek kockázatát, támogathatják a vérnyomás és a koleszterinszint optimális szinten tartását – mondta a szakember.

– Azonban meg kell említeni, hogy a telített zsírokban és transzzsírokban gazdag étrend (pl. zsíros húsok, feldolgozott élelmiszerek, gyorsételek) emelik a „rossz” LDL-koleszterint, lerakódhatnak az erek falán, szűkítve azok keresztmetszetét. Ez érelmeszesedéshez vezethet, ami a szív-és érrendszeri problémák előszobája

– tette hozzá.

– A másik rizikófaktor a magas vérnyomás. A túlzott sófogyasztás hozzájárul a magas vérnyomás kialakulásához. Egy felnőttnek napi 5 grammnál kevesebb só lenne ajánlott, mégis sokszor ennek a két-háromszorosát fogyasztjuk el. Ugyancsak kockázatot rejt a finomított szénhidrátokban és hozzáadott cukorban gazdag étrend, ami inzulinrezisztenciát, majd cukorbetegséget okozhat, a szív- és érrendszert károsítva – sorolta tovább a problémákat a dietetikus, aki nem mehetett el szó nélkül az elhízás mellette sem, hiszen az extrém túlsúly szorosan összefügg a magas vérnyomással, a cukorbetegséggel, a szívbetegségekkel. Már 5–10% testsúlyfelesleg- leadás is számottevően csökkenti a rizikót, tudtuk meg. Adott a kérdés: mit tehetünk szívünkért: