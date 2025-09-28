29 perce
Figyelem! A tányérodon dől el, meddig marad erős a szíved
Szívünk egészségére tudatosan kell odafigyelnünk. Szívvédő étrenddel csökkenthetjük a kardiológiai betegségek kockázatát, és támogathatjuk testünk motorjának egészségét.
Szeptember utolsó vasárnapja a szív világnapja, amikor a test motorjára gondolunk, ami minden pillanatban dolgozik, életet ad nekünk. Egy átlagos felnőtt szíve naponta körülbelül 100 000 alkalommal húzódik össze, és mintegy 7500 liter vért pumpál keresztül a testen, ez a keringés biztosítja a sejtek életben maradását, az anyagcsere-folyamatok fenntartását, és segít a testhőmérséklet szabályozásában.
Szívvédő étrend, mozgás, feszültségoldás
Köztudott, hogy a modern életmód gyakran veszélyezteti szívünket. A szív- és érrendszeri betegségek ma is a legtöbb halálesetet okozzák Magyarországon, és ezek közül minden negyedik hirtelen szívmegállás miatt következik be. A kardiovaszkuláris betegségek kialakulása összefügg a táplálkozás minőségével, a mozgásszegény életmóddal, a dohányzás és a stressz szintén ront a helyzeten. – Mi magunk sokat tehetünk a szívünk egészségéért. A feszült lelkiállapot csökkentésével, a rendszeres, heti legalább 150 perc mozgással, valamint szívvédő étrenddel hosszú távon megóvjuk a betegségektől a mellkasunkban lüktető izmos szervet – mondta Sorosinszki Katalin. A nyíregyházi dietetikussal a szív világnapja kapcsán beszélgettünk.
Hogyan hat az étrend a szívünkre?
– Vannak olyan táplálékok, amelyek segítenek megőrizni a szív és az érrendszer egészségét, csökkentik a kardiológiai betegségek kockázatát, támogathatják a vérnyomás és a koleszterinszint optimális szinten tartását – mondta a szakember.
– Azonban meg kell említeni, hogy a telített zsírokban és transzzsírokban gazdag étrend (pl. zsíros húsok, feldolgozott élelmiszerek, gyorsételek) emelik a „rossz” LDL-koleszterint, lerakódhatnak az erek falán, szűkítve azok keresztmetszetét. Ez érelmeszesedéshez vezethet, ami a szív-és érrendszeri problémák előszobája
– tette hozzá.
– A másik rizikófaktor a magas vérnyomás. A túlzott sófogyasztás hozzájárul a magas vérnyomás kialakulásához. Egy felnőttnek napi 5 grammnál kevesebb só lenne ajánlott, mégis sokszor ennek a két-háromszorosát fogyasztjuk el. Ugyancsak kockázatot rejt a finomított szénhidrátokban és hozzáadott cukorban gazdag étrend, ami inzulinrezisztenciát, majd cukorbetegséget okozhat, a szív- és érrendszert károsítva – sorolta tovább a problémákat a dietetikus, aki nem mehetett el szó nélkül az elhízás mellette sem, hiszen az extrém túlsúly szorosan összefügg a magas vérnyomással, a cukorbetegséggel, a szívbetegségekkel. Már 5–10% testsúlyfelesleg- leadás is számottevően csökkenti a rizikót, tudtuk meg. Adott a kérdés: mit tehetünk szívünkért:
Mit tehetünk a szívünkért?
– Mediterrán étrendről világszerte a legegészségesebb étrendi mintaként beszélnek– zöldségek, gyümölcsök, teljes értékű gabonák, olívaolaj, halak, diófélék és hüvelyesek képezik az étrend alapját. Kutatások szerint az ezen alapuló táplálkozás akár 30%-kal is csökkentheti a szív- és érrendszeri események, tragédiák előfordulását
– hangsúlyozta Sorosinszki Katalin.
– A sokk zöldség, kevés só – a zöldségek és gyümölcsök káliumtartalma segít ellensúlyozni a só vérnyomásemelő hatását. Hal hetente legalább kétszer kerüljön az asztalra– az omega-3 zsírsavak gyulladáscsökkentőek és védik az ereket – emelte ki az Omega-3 zsírsavak fontosságát a dietetikus.
Majd megjegyezte: a cukros italok helyett vízzel hidratáljunk, a cukorfogyasztás visszaszorítása védi a szívet.
Készítsük el szívbarát módon!
- Kerüljük a bő olajban sütést: helyette válasszuk a sütőben sütést, grillezést, párolást vagy roston sütést.
- Párolás zöldséggel: a húsok mellé párolt zöldségeket adjunk, amelyek nemcsak vitaminban gazdagok, de laktatók is.
- Fűszerezés só helyett: használjunk citromot, fokhagymát, friss vagy szárított fűszereket (bazsalikom, rozmaring, petrezselyem).
- Tejföl, majonéz helyett: 10 % zsírtartalmú görög natúr joghurt is kiváló, könnyebb és egészségesebb.
- Levesek: rántással készült levesek helyett zöldséglevesek, krémlevesek kevés olívaolajjal.
- Egy marék dió (30 g) napi fogyasztása kb. 20%-kal csökkentheti a szívbetegségek kockázatát.
- Rost dús táplálkozás bizonyítottan védi a szívet.
A rendszeres alkoholfogyasztás – még mérsékelt mennyiségben is – növelheti a a rizikófaktorokat.
A szív az emberi egyetemes kultúrában a lélek és az érzelmek központja és otthona: a szeretet, az öröm, a fájdalom és a remény mind ott rezdülnek. Hogy a szívünk erős maradjon – nemcsak testünk, hanem lelkünk számára is fontos. A holisztikus szemlélet szerint, mely a testet és a lelket együtt vizsgálja: az egészséges ételvitel mellett egy kedves ölelés, egy mosoly mind- mind hozzájárul ahhoz, hogy a szívünk egészséges maradjon.