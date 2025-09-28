szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Életünk mozgatórugója

29 perce

Figyelem! A tányérodon dől el, meddig marad erős a szíved

Címkék#életmód szív#dietetikus#mediterrán étrend#világnap

Szívünk egészségére tudatosan kell odafigyelnünk. Szívvédő étrenddel csökkenthetjük a kardiológiai betegségek kockázatát, és támogathatjuk testünk motorjának egészségét.

Munkatársunktól

Szeptember utolsó vasárnapja a szív világnapja, amikor a test motorjára gondolunk, ami minden pillanatban dolgozik, életet ad nekünk. Egy átlagos felnőtt szíve naponta körülbelül 100 000 alkalommal húzódik össze, és mintegy 7500 liter vért pumpál keresztül a testen, ez a keringés biztosítja a sejtek életben maradását, az anyagcsere-folyamatok fenntartását, és segít a testhőmérséklet szabályozásában.

Szívvédő étrend a mediterrán étrend
Szívvédő étrend: ezekből minden nap fogyaszthatunk kis mennyiséget: Fotó: Shutterstock

Szívvédő étrend, mozgás, feszültségoldás 

Köztudott, hogy a modern életmód gyakran veszélyezteti szívünket. A szív- és érrendszeri betegségek ma is a legtöbb halálesetet okozzák Magyarországon, és ezek közül minden negyedik hirtelen szívmegállás miatt következik be. A kardiovaszkuláris betegségek kialakulása összefügg a táplálkozás minőségével, a mozgásszegény életmóddal, a dohányzás és a stressz szintén ront a helyzeten. – Mi magunk sokat tehetünk a szívünk egészségéért. A feszült lelkiállapot csökkentésével, a rendszeres, heti legalább 150 perc mozgással, valamint szívvédő étrenddel hosszú távon megóvjuk a betegségektől a mellkasunkban lüktető izmos szervet – mondta Sorosinszki Katalin. A nyíregyházi dietetikussal a szív világnapja kapcsán beszélgettünk. 

Hogyan hat az étrend a szívünkre?

– Vannak olyan táplálékok, amelyek segítenek megőrizni a szív és az érrendszer egészségét, csökkentik a kardiológiai betegségek kockázatát, támogathatják a vérnyomás és a koleszterinszint optimális szinten tartását – mondta a szakember. 

 – Azonban meg kell említeni, hogy a telített zsírokban és transzzsírokban gazdag étrend (pl. zsíros húsok, feldolgozott élelmiszerek, gyorsételek) emelik a „rossz” LDL-koleszterint, lerakódhatnak az erek falán, szűkítve azok keresztmetszetét. Ez érelmeszesedéshez vezethet, ami a szív-és érrendszeri problémák előszobája

– tette hozzá.

– A másik rizikófaktor a magas vérnyomás. A túlzott sófogyasztás hozzájárul a magas vérnyomás kialakulásához. Egy felnőttnek napi 5 grammnál kevesebb só lenne ajánlott, mégis sokszor ennek a két-háromszorosát fogyasztjuk el. Ugyancsak kockázatot rejt a finomított szénhidrátokban és hozzáadott cukorban gazdag étrend, ami inzulinrezisztenciát, majd cukorbetegséget okozhat,  a szív- és érrendszert károsítva –  sorolta tovább a problémákat a dietetikus, aki nem mehetett el szó nélkül az elhízás mellette sem, hiszen az extrém túlsúly szorosan összefügg a magas vérnyomással, a cukorbetegséggel, a szívbetegségekkel. Már 5–10% testsúlyfelesleg- leadás is számottevően csökkenti a rizikót, tudtuk meg. Adott a kérdés: mit tehetünk szívünkért: 

Mit tehetünk a szívünkért?

– Mediterrán étrendről világszerte a legegészségesebb étrendi mintaként beszélnek– zöldségek, gyümölcsök, teljes értékű gabonák, olívaolaj, halak, diófélék és hüvelyesek képezik az étrend alapját. Kutatások szerint az ezen alapuló táplálkozás akár 30%-kal is csökkentheti a szív- és érrendszeri események, tragédiák előfordulását

– hangsúlyozta Sorosinszki  Katalin. 

–  A sokk zöldség, kevés só – a zöldségek és gyümölcsök káliumtartalma segít ellensúlyozni a só vérnyomásemelő hatását. Hal hetente legalább kétszer kerüljön az asztalra– az omega-3 zsírsavak gyulladáscsökkentőek és védik az ereket –  emelte ki az Omega-3 zsírsavak fontosságát a dietetikus. 

Majd megjegyezte: a cukros italok helyett vízzel hidratáljunk,  a cukorfogyasztás visszaszorítása védi a szívet. 

Készítsük el szívbarát módon!

  • Kerüljük a bő olajban sütést: helyette válasszuk a sütőben sütést, grillezést, párolást vagy roston sütést.
  • Párolás zöldséggel: a húsok mellé párolt zöldségeket adjunk, amelyek nemcsak vitaminban gazdagok, de laktatók is.
  • Fűszerezés só helyett: használjunk citromot, fokhagymát, friss vagy szárított fűszereket (bazsalikom, rozmaring, petrezselyem).
  • Tejföl, majonéz helyett: 10 % zsírtartalmú görög natúr joghurt is kiváló, könnyebb és egészségesebb.
  • Levesek: rántással készült levesek helyett zöldséglevesek, krémlevesek kevés olívaolajjal.
  • Egy marék dió (30 g) napi fogyasztása kb. 20%-kal csökkentheti a szívbetegségek kockázatát.
  • Rost dús táplálkozás bizonyítottan védi a szívet.

A rendszeres alkoholfogyasztás – még mérsékelt mennyiségben is – növelheti a a rizikófaktorokat.

A szív az emberi egyetemes kultúrában a lélek és az érzelmek központja és otthona: a szeretet, az öröm, a fájdalom és a remény mind ott rezdülnek. Hogy a szívünk erős maradjon – nemcsak testünk, hanem lelkünk számára is fontos.  A holisztikus szemlélet szerint, mely a testet és a lelket együtt vizsgálja: az egészséges ételvitel mellett egy kedves ölelés, egy mosoly mind- mind hozzájárul ahhoz, hogy a szívünk egészséges maradjon. 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu