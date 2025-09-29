szeptember 29., hétfő

Gondoskodás

1 órája

Ősszel érdemes ezt megtenned, jövő tavasszal hálás leszel érte!

Mindent megteszünk értük, hogy egészségesen vészeljék át a telet. A szobanövények átültetése ősszel segít abban, hogy tavaszra új erőre kapjanak.

A szobanövények belopják a természetet lakásunkba, nincs olyan otthon, ahol ne lenne zöldnövény a lakás valamelyik sarkában. Azonban a növények gondozása elengedhetetlen, az ősz pedig kiváló alkalom arra, hogy gondozzuk, átültessük a növényeket, már nincs kánikula, de a fagyok sem köszöntenek be, így a növények nyugodtan alkalmazkodhatnak az új környezetükhöz. Mire elérkezik a téli pihenő, szépen megerősödnek, hívja fel a figyelmet cikkében a mindmegette.hu. 

Szobanövény átültetése ősszel
Kellemes kikapcsolódás a szobanövény átültetése, és nem utolsósorban hasznos is Fotó: Shutterstock

Szobanövény átültetése ősszel: mit készíts elő?

Nem kell nagy bevásárlás: elég egy kicsit nagyobb cserép, hozzá egy alátét, friss virágföld, néhány kavics a vízelvezetéshez és egy olló. – Nedves földből könnyebb kiszedni a növényt, és a gyökerek is kevésbé sérülnek, így az átültetés előtti napon érdemes meglocsolnia növényt. Majd a következő lépsekkel egykettőre friss földet, tágasabb közeget kaphat a növény. 

  • Óvatosan kell kiemelni a növényt, ugyanis, ha nagyon belenőtt a cserépbe, nem szabad rángatni a gyökerei megsérülhetnek, finoman mozgasd.
  • Gyökérápolás: Rázd le a régi földet, majd nézd át a gyökereket. A barna, puha, kellemetlen szagú részeket nyugodtan vágd le.
  • Új cserép, új tágas edényt kapjon! A cserép aljára mehetnek a kavicsok, rá egy kis földréteg, majd jöhet maga a növény. Töltsd fel friss földdel, óvatosan nyomkodd körbe – de ne tömörítsd túl. Hagyd a tetején egy kis helyet, hogy öntözéskor ne folyjon ki a víz.

Mire számíthatsz utána? Az átültetés után néhány hétig pihen, regenerálódik a növény.  Tavaszra viszont meghálálja a törődést: erősebb lesz, szebb leveleket és fajtájától függően virágokat hoz majd. 

A szobanövények gondozásáról már korábban is írtunk olvasóinknak, legutóbb arról, mit tehetünk a penészesesdő virágföld ellen. 

Milyen gyakran kell átültetni a szobanövényeket? A legtöbb szobanövényt 2-3 évente érdemes átültetni. Azonban ez függ a növény növekedési ütemétől és méretétől. Bizonyos növények, mint például a kaktuszok, orchideák vagy broméliák speciális földkeveréket igényelnek. Ezek a keverékek biztosítják a megfelelő vízelvezetést és levegőzést, ami elengedhetetlen e fajok egészséges fejlődéséhez. Mindig tájékozódj a növényed specifikus igényeiről!

