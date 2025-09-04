Tanévkezdés
3 órája
Szobrokat kerestek a bánkisok a belvárosban (fotókkal, videóval)
A Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium vetélkedőt szervezett a kilencedikeseknek.
A tanév első hete általában az iskolákban a kezdő osztályok számára a szocializálódás hete, aminek az a célja, hogy összecsiszolódjanak a fiatalok. A Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium ennek jegyében vetélkedőt szervezett a kilencedikeseknek: a diákok a belvárosban 6 állomáson különböző feladatokat kaptak, az egyik helyen például szoborrészletekből kellett a szobrokat megtalálni bizonyos körzeten belül.
Szocializációs hét: vetélkedtek a bánkisokFotók: Bozsó Katalin
