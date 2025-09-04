szeptember 4., csütörtök

Tanévkezdés

3 órája

Szobrokat kerestek a bánkisok a belvárosban (fotókkal, videóval)

A Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium vetélkedőt szervezett a kilencedikeseknek.

Munkatársunktól

A tanév első hete általában az iskolákban a kezdő osztályok számára a szocializálódás hete, aminek az a célja, hogy összecsiszolódjanak a fiatalok. A Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium ennek jegyében vetélkedőt szervezett a kilencedikeseknek: a diákok a belvárosban 6 állomáson különböző feladatokat kaptak, az egyik helyen például szoborrészletekből kellett a szobrokat megtalálni bizonyos körzeten belül.

Szocializációs hét: vetélkedtek a bánkisok

Fotók: Bozsó Katalin

 

