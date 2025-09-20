1 órája
Szociális tüzelő: hozzájárulnak az otthon melegéhez
Tűzifát igényelhet a szociálisan rászoruló lakosság az önkormányzattól.
Az önkormányzat segít megteremteni a rászorulóknak az otthon melegét
Fotó: Illusztráció: Pixabay.hu
A szociális rászorulóknak segít Záhony önkormányzata. Ahogy arról közösségi oldalukon beszámoltak, az önkormányzat közel 160 erdei köbméter keménylombos tüzelőt vásárol, amelyre a támogatási kérelmeket október 10-éig nyújthatja be a lakosság. A szociális tüzelőre azok jogosultak, akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 165 ezer forintot, egyedül élők esetében pedig a 195 ezer forintot. Az is fontos szempont, hogy az igénylő rendelkezzen vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel. Az igénylés pontos feltételeit megtalálják az önkormányzat közösségi oldalán.
Emlékszel még? Ezeket a retrócsodákat őrzi egy nagyhalászi kincseskamra (fotók!)
A Csodálatos vagy, Júlia!, valamint A hercegnő és a boldogság premierjével várja közönségét a Móricz Zsigmond Színház októberben