Szociális tüzelő: hozzájárulnak az otthon melegéhez

A szociális rászorulóknak segít Záhony önkormányzata. Ahogy arról közösségi oldalukon beszámoltak, az önkormányzat közel 160 erdei köbméter keménylombos tüzelőt vásárol, amelyre a támogatási kérelmeket október 10-éig nyújthatja be a lakosság. A szociális tüzelőre azok jogosultak, akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 165 ezer forintot, egyedül élők esetében pedig a 195 ezer forintot. Az is fontos szempont, hogy az igénylő rendelkezzen vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel. Az igénylés pontos feltételeit megtalálják az önkormányzat közösségi oldalán.