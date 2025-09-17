Ilyen még nem volt a Sztárban Sztár műsorában: kegyetlen párbajokkal kellett szembesülniük a nyíregyházi énekeseknek

Szeptember 7-én startolt el a TV2 egyik legnépszerűbb műsora, ami heteken át fantasztikus produkciókkal szórakoztatja a közönséget. A Sztárban Sztár adásaiban azonban sokszor igen nagy meglepetés éri a zsűriket és a nézőket is.

Muri Enikő és Halastyák Fanni a Sztárban Sztár színpadán

Fotó: Fotó: MW

Sztárban Sztár: nyíregyházi énekesek viadala

A Sztárban Sztár All Stars újabb évadában tizenkét énekes mutatja meg a tehetségét, kiemelkedő produkciókban pedig ezúttal sem volt hiány. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeieknek is hozott izgalmakat, hiszen az innen származó Muri Enikő, Halastyák Fanni, és Mészáros Árpád Zsolt is más bőrébe bújva nyújtott kimagasló teljesítményt. A zsűri négy állandó tagja, Stohl András, Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna és Hajós András a második élő show-ban ismét egy világsztárral egészült ki. A TV2 népszerű műsorának első adásában Hans Sigl, A hegyi doktor című osztrák-német sorozat főszereplője, a tegnapi második adásban pedig az uruguayi színásznő, Natalia Oreiro a Vad angyal sztárja zsűrizte a magyar énekeseket. A tehetséges magyar előadóknak most is párbajozniuk kellett egymással.

A szeptember 14-ei adás párbajai: Mészáros Árpád Zsolt és Vastag Csaba

Péterffy Lili Lelle és Kozma Orsi

Pintér Tibor és Horváth Tamás

Janicsák Veca és Varga Viktor

Halastyák Fanni és Muri Enikő

Kállay-Saunders András és Szandi

A zsűri most sem pontozott, csak szóban értékelt, és elmondták, hogy ők kiket juttatnának tovább. Természetesen most is kioszthattak fejenként egy-egy szívet, amivel a reményzónába juttatták azokat a versenyzőket, akiket erre érdemesnek találtak, és szerették volna, ha tovább jutnak. Az első kieső az Edit Piafot megtestesítő Kozma Orsi volt, ő ugyanis nem kapott egyik zsűritagtól sem szívet, de rajta kívül még három sztár búcsúzott a Sztárban Sztár All Stars-tól az est végén.

Kegyetlen párbajok

A nyíregyháziak nagy sajnálatára Muri Enikőnek Halastyák Fannival kellett párbajozni. A két énekesnő is a sajnálatát fejezte ki egy kicsit, hogy pont földieknek kell összecsapni egymással, dehát, ilyen az élet. Nem volt könnyű feladata egyikőjüknek sem, hiszen Muri Enikőnek Lovasi András bőrébe kellett bújnia, és úgy előadni a Kicsit szomorkás a hangulatom máma opuszt.