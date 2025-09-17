2 órája
Ilyen még nem volt a Sztárban Sztár műsorában: kegyetlen párbajokkal kellett szembesülniük a nyíregyházi énekeseknek
Emlékezetes párbajokat láthattak a nézők vasárnap este a TV2-n. A Sztárban Sztár All Stars második adásában hatalmas küzdelem után esett ki négy versenyző.
Szeptember 7-én startolt el a TV2 egyik legnépszerűbb műsora, ami heteken át fantasztikus produkciókkal szórakoztatja a közönséget. A Sztárban Sztár adásaiban azonban sokszor igen nagy meglepetés éri a zsűriket és a nézőket is.
Sztárban Sztár: nyíregyházi énekesek viadala
A Sztárban Sztár All Stars újabb évadában tizenkét énekes mutatja meg a tehetségét, kiemelkedő produkciókban pedig ezúttal sem volt hiány. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeieknek is hozott izgalmakat, hiszen az innen származó Muri Enikő, Halastyák Fanni, és Mészáros Árpád Zsolt is más bőrébe bújva nyújtott kimagasló teljesítményt. A zsűri négy állandó tagja, Stohl András, Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna és Hajós András a második élő show-ban ismét egy világsztárral egészült ki. A TV2 népszerű műsorának első adásában Hans Sigl, A hegyi doktor című osztrák-német sorozat főszereplője, a tegnapi második adásban pedig az uruguayi színásznő, Natalia Oreiro a Vad angyal sztárja zsűrizte a magyar énekeseket. A tehetséges magyar előadóknak most is párbajozniuk kellett egymással.
A szeptember 14-ei adás párbajai:
- Mészáros Árpád Zsolt és Vastag Csaba
- Péterffy Lili Lelle és Kozma Orsi
- Pintér Tibor és Horváth Tamás
- Janicsák Veca és Varga Viktor
- Halastyák Fanni és Muri Enikő
- Kállay-Saunders András és Szandi
A zsűri most sem pontozott, csak szóban értékelt, és elmondták, hogy ők kiket juttatnának tovább. Természetesen most is kioszthattak fejenként egy-egy szívet, amivel a reményzónába juttatták azokat a versenyzőket, akiket erre érdemesnek találtak, és szerették volna, ha tovább jutnak. Az első kieső az Edit Piafot megtestesítő Kozma Orsi volt, ő ugyanis nem kapott egyik zsűritagtól sem szívet, de rajta kívül még három sztár búcsúzott a Sztárban Sztár All Stars-tól az est végén.
Kegyetlen párbajok
A nyíregyháziak nagy sajnálatára Muri Enikőnek Halastyák Fannival kellett párbajozni. A két énekesnő is a sajnálatát fejezte ki egy kicsit, hogy pont földieknek kell összecsapni egymással, dehát, ilyen az élet. Nem volt könnyű feladata egyikőjüknek sem, hiszen Muri Enikőnek Lovasi András bőrébe kellett bújnia, és úgy előadni a Kicsit szomorkás a hangulatom máma opuszt.
Míg Halastyák Fanni pedig Nótár Maryként szántotta fel a színpadot. A két sokoldalú énekeső közül a nézők szavazata alapján Nemazalány, azaz Halastyák Fanni maradhatott a műsorban, és mutathatja majd meg a továbbiakban is, hogy milyen sokoldalú.
Nem volt könnyebb dolga a Kovács Katiként a színpadra álló szintén nyíregyházi Mészáros Árpád Zsoltnak sem, akinek Varga Csabával kellett megmérkőznie. Az adásban elhangzott, hogy már régről ismerik természetesen egymást, és egyfajta apa-fiú kapcsolat van közöttük. Mészáros Árpád Zsolt pályája elején nagyban támogatta a fiatal Csabát, aki amolyan pótapaként tekint MÁZS-ra. Bár a párbajt a zsűri értékelése alapján Vastag Csaba nyerte, de Hajós András szívének köszönhetően MÁZS is továbbjutott, így szerencsére mindketten folytathatták a versenyt. A szeptember 14-i adásból nagyon tehetséges versenyzők estek ki: Muri Enikő, Pintér Tibor, Kállay-Saunders András és Kozma Orsi.
