Így lesz könnyebb a babavárás: szülésfelkészítő indul Kisvárdán

– Október 8-ától ismét elindul a szülésfelkészítő és babaváró tanfolyam a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórházban – adta hírül az intézmény közösségi oldalán. A négyrészes, interaktív foglalkozás minden szerdán 14 órától várja a kismamákat és leendő szülőket. A résztvevők hasznos tudást szerezhetnek a helyes táplálkozásról, a biztonságos mozgásról, valamint a szülőszobai események menetéről.

Szülésfelkészítő alkalmak: íme a pontos információk

Szülésfelkészítő – hogy nyugodtan várják a babát a mamák

Szó lesz továbbá a gyermekágyi időszak nehézségeiről és azok megoldási lehetőségeiről is. Az ilyen tanfolyamok segítenek csökkenteni a kismamák szorongását, hiszen előre tudják, mire számíthatnak. A közös beszélgetések során a résztvevők tapasztalatot cserélhetnek, és támogató közösséget találhatnak. A részvétel teljesen ingyenes, ugyanakkor előzetes bejelentkezés szükséges. Érdeklődni hétköznapokon 8:00 és 14:00 óra között a 06-45/502-100-as telefonszám 3444-es mellékén lehet. A szervezők szeretettel várják a leendő szülőket, hogy együtt készülhessenek a nagy találkozásra a kisbabával.

