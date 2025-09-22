51 perce
Így lesz könnyebb a babavárás: szülésfelkészítő indul Kisvárdán
Ingyenes program indul Kisvárdán a Szent Damján Görögkatolikus Kórházban. Szülésfelkészítő és babaváró tanfolyamra lehet jelentkezni.
– Október 8-ától ismét elindul a szülésfelkészítő és babaváró tanfolyam a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórházban – adta hírül az intézmény közösségi oldalán. A négyrészes, interaktív foglalkozás minden szerdán 14 órától várja a kismamákat és leendő szülőket. A résztvevők hasznos tudást szerezhetnek a helyes táplálkozásról, a biztonságos mozgásról, valamint a szülőszobai események menetéről.
Szülésfelkészítő – hogy nyugodtan várják a babát a mamák
Szó lesz továbbá a gyermekágyi időszak nehézségeiről és azok megoldási lehetőségeiről is. Az ilyen tanfolyamok segítenek csökkenteni a kismamák szorongását, hiszen előre tudják, mire számíthatnak. A közös beszélgetések során a résztvevők tapasztalatot cserélhetnek, és támogató közösséget találhatnak. A részvétel teljesen ingyenes, ugyanakkor előzetes bejelentkezés szükséges. Érdeklődni hétköznapokon 8:00 és 14:00 óra között a 06-45/502-100-as telefonszám 3444-es mellékén lehet. A szervezők szeretettel várják a leendő szülőket, hogy együtt készülhessenek a nagy találkozásra a kisbabával.
