Feldíszített lovasfogatok vonultak végig Bököny utcáin (fotókkal)

A Bökönyben élők jól tudják, hogy az ősz beköszöntével együtt megkezdődnek a település hagyományos programjai is: a szüreti felvonulás és bál, az idősek köszöntése, a Márton-napi lámpás felvonulás, majd az Erzsébet- és Katalin bál. Az események sorát szombat délelőtt a lovasok és lovasfogatok pompás felvonulása nyitotta: a több tucat feldíszített lovaskocsi felvonult az utcákon, így a község apraja-nagyja megcsodálhatta ezeket. A napot este bál zárja, a művelődési házban Bunyós Pityu szórakoztatja majd a vendégeket.

A szüreti felvonulás évek óta hagyomány Bökönyben

Fotó: Sipeki Péter

A szüreti felvonulás után sem áll meg az élet

A szüreti felvonulás Bökönyben évek óta hagyomány, mint ahogy az is, hogy október elején ünnepélyes keretek között köszöntik a település idős lakóit. Ez természetesen az idén is így lesz: október 4-én tartják az eseményt. November 7-én Márton-napi lámpás felvonulásra invitálják a bökönyieket, a menetet népzenészek és néptáncosok is kísérik. Az Erzsébet- és Katalin bál sztárvendégei Varga Feri és Balássy Betti lesznek, a táncos összejövetelt november 22-én rendezik.