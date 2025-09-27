szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

17°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Itt a szüret!

3 órája

Feldíszített lovasfogatok vonultak végig Bököny utcáin (fotókkal)

Címkék#szüreti felvonulás#lovasfogat#program#ősz

A település apraja-nagyja kíváncsi volt az őszköszöntő eseményre Bökönyben. A szüreti felvonulás a település egyik hagyományos eseménye.

Munkatársunktól
Feldíszített lovasfogatok vonultak végig Bököny utcáin (fotókkal)

Végigvonultak a település utcáin

Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter

A Bökönyben élők jól tudják, hogy az ősz beköszöntével együtt megkezdődnek a település hagyományos programjai is: a szüreti felvonulás és bál, az idősek köszöntése, a Márton-napi lámpás felvonulás, majd az Erzsébet- és Katalin bál. Az események sorát szombat délelőtt a lovasok és lovasfogatok pompás felvonulása nyitotta: a több tucat feldíszített lovaskocsi felvonult az utcákon, így a község apraja-nagyja megcsodálhatta ezeket. A napot este bál zárja, a művelődési házban Bunyós Pityu szórakoztatja majd a vendégeket. 

A szüreti felvonulás hagyomány Bökönyben
A szüreti felvonulás évek óta hagyomány Bökönyben
Fotó: Sipeki Péter

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A szüreti felvonulás után sem áll meg az élet  

A szüreti felvonulás Bökönyben évek óta hagyomány, mint ahogy az is, hogy október elején ünnepélyes keretek között köszöntik a település idős lakóit. Ez természetesen az idén is így lesz: október 4-én tartják az eseményt. November 7-én Márton-napi lámpás felvonulásra invitálják a bökönyieket, a menetet népzenészek és néptáncosok is kísérik. Az Erzsébet- és Katalin bál sztárvendégei Varga Feri és Balássy Betti lesznek, a táncos összejövetelt november 22-én rendezik. 

Szüreti felvonulás Bökönyben

Fotók: Sipeki Péter

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu