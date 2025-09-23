Szüreti felvonulás: 35. alkalommal vonul a város apraja-nagyja

Az idén sem maradhat el a már hagyományos Szüreti felvonulás Nyírbátorban. Az idén immár 35. alkalommal vonul fel a város apraja-nagyja a Szabadság téren át a Papok rétjére szeptember 26-án, pénteken – közölte a Nyírbátori Kulturális Központ. Arra is kitértek, a 14 órakor kezdődő rendezvényen jó hangulat, szebbnél szebb őszi maskarák és szívből jövő színpadi produkciók várják az érdeklődőket. No, meg számos kísérőprogram, így lesz körhinta, paintball céllövölde, játszóház, de a régi mesterségek képviselővel is találkozhatnak a résztvevők. A részletes program megtalálható a kulturális központ közösségi oldalán.