4 órája
A szakértők kivárnak: a Nyírségben vagy a Hajdúságban nyílik meg a föld?
Nem is lehetnek még teljesen biztosak benne a szakértők. Hisz a szavazatok még most érkeznek! De hamarosan eldőlhet, melyik lesz 2025-ben az Év talaja! S mint tavaly Püspökladányban, a győztes talajt megnyitják, hogy megcsodálhassa a közönség!
Talajvizsgálat
Forrás: illusztráció / Magyar Talajtani Társaság
Még nem dőlt el, hogy 2025-ben melyik lesz Magyarország talaja: a szavazatok folyamatosan érkeznek a Magyar Talajtani Társaság felhívására.
Melyik lesz a győztes talaj?
Az „Év Talaja 2025” címért idén is több mint húsz jelölt szelvény verseng, köztük a Nyírség és a Hajdúság különleges talajai.
Az érdeklődők október 1-jéig adhatják le voksukat a társaság Facebook-oldalán a szelvények fotóira érkező reakciókkal, vagy e-mailben a pályázati szám megadásával. Egy ember több jelöltre is szavazhat, de minden esetben az eredeti bejegyzés alatti lájkok számítanak.
Megnyílt a föld!Fotók: Magyar Talajtani Társaság
A hagyományokhoz híven a győztes talajt idén is megnyitják a közönség előtt: december 5-én, a Talaj Világnapján a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban mutatják be a nyertes szelvény monolitját. A különleges bemutató célja, hogy közelebb hozza a talaj világát a nagyközönséghez.
Az „Év Talaja” megválasztása immár negyedik alkalommal zajlik. A szervezők szerint az idei év érdekessége, hogy szinte minden jelölt mögött áll egy-egy szervezet, amely támogatja és magáénak érzi a pályázatot.
A jelöltekről és azok teljes anyagáról a társaság honlapján lehet részletesen tájékozódni: talaj.hu.
A szavazás tehát még nyitott, de hamarosan eldől: a Nyírség vagy a Hajdúság talaja, esetleg egy másik versenyző nyeri el a 2025-ös címet.
