4 órája

A szakértők kivárnak: a Nyírségben vagy a Hajdúságban nyílik meg a föld?

Címkék#Talaj Világnap#Nyírség#cím

Nem is lehetnek még teljesen biztosak benne a szakértők. Hisz a szavazatok még most érkeznek! De hamarosan eldőlhet, melyik lesz 2025-ben az Év talaja! S mint tavaly Püspökladányban, a győztes talajt megnyitják, hogy megcsodálhassa a közönség!

Nagy Zoltán
Talajvizsgálat

Forrás: illusztráció / Magyar Talajtani Társaság

Még nem dőlt el, hogy 2025-ben melyik lesz Magyarország talaja: a szavazatok folyamatosan érkeznek a Magyar Talajtani Társaság felhívására. 

A Nyírség (Pap és Baktalórántháza) kovárványos barna erdőtalajai, Leviczkyné Dobi Mária talajszelvényei
Forrás: Magyar Talajtani Társaság

Melyik lesz a győztes talaj?

Az „Év Talaja 2025” címért idén is több mint húsz jelölt szelvény verseng, köztük a Nyírség és a Hajdúság különleges talajai.

Az érdeklődők október 1-jéig adhatják le voksukat a társaság Facebook-oldalán a szelvények fotóira érkező reakciókkal, vagy e-mailben a pályázati szám megadásával. Egy ember több jelöltre is szavazhat, de minden esetben az eredeti bejegyzés alatti lájkok számítanak.

Megnyílt a föld!

Fotók: Magyar Talajtani Társaság

A hagyományokhoz híven a győztes talajt idén is megnyitják a közönség előtt: december 5-én, a Talaj Világnapján a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban mutatják be a nyertes szelvény monolitját. A különleges bemutató célja, hogy közelebb hozza a talaj világát a nagyközönséghez.

Az „Év Talaja” megválasztása immár negyedik alkalommal zajlik. A szervezők szerint az idei év érdekessége, hogy szinte minden jelölt mögött áll egy-egy szervezet, amely támogatja és magáénak érzi a pályázatot.

A jelöltekről és azok teljes anyagáról a társaság honlapján lehet részletesen tájékozódni: talaj.hu.

A szavazás tehát még nyitott, de hamarosan eldől: a Nyírség vagy a Hajdúság talaja, esetleg egy másik versenyző nyeri el a 2025-ös címet.

 

