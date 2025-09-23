A szakértők kivárnak: a Nyírségben vagy a Hajdúságban nyílik meg a föld?

Még nem dőlt el, hogy 2025-ben melyik lesz Magyarország talaja: a szavazatok folyamatosan érkeznek a Magyar Talajtani Társaság felhívására.

A Nyírség (Pap és Baktalórántháza) kovárványos barna erdőtalajai, Leviczkyné Dobi Mária talajszelvényei

Forrás: Magyar Talajtani Társaság

Melyik lesz a győztes talaj?

Az „Év Talaja 2025” címért idén is több mint húsz jelölt szelvény verseng, köztük a Nyírség és a Hajdúság különleges talajai.

Az érdeklődők október 1-jéig adhatják le voksukat a társaság Facebook-oldalán a szelvények fotóira érkező reakciókkal, vagy e-mailben a pályázati szám megadásával. Egy ember több jelöltre is szavazhat, de minden esetben az eredeti bejegyzés alatti lájkok számítanak.