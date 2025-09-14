Már a MÁV-dolgozóknak is rettegniük kell? Van olyan szabolcsi kalauz, akire eddig négyszer támadtak rá

A MÁV dolgozók közfeladatot ellátó személyek, így az őket ért bántalmazás akár börtönbüntetéssel is járhat. A MÁV-csoport a munkatársai ellen elkövetett támadás, erőszak minden formáját elítéli, és minden esetben rendőrségi feljelentést tesz.

Támadás a jegyellenőröket éri a leggyakrabban

Fotó: MW-archív

Támadás vonaton

A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak leggyakoribb formái a szóbeli fenyegetések, a fizikai bántalmazások, valamint gyakran dobálják meg őket különböző sérülés okozására alkalmas tárgyakkal is, és sajnos még kés is gyakran előkerül. Szabolcs-Szatmár-Beregben 2020-tól évente 13–19 olyan eset fordult elő, amikor közfeladatot ellátó személyt bántalmaztak.

Nyíregyházán például a 13-as buszon az egyik utas kifogásolta a sofőr vezetési stílusát pár évvel ezelőtt. Odament hozzá, szidalmazta, ütögette a kasszát, így akadályozta, hogy biztonságosan el tudja látni feladatát.

Dr. Szilágyi László, a vármegyei főügyészség korábbi szóvivője portálunknak 2023-ban elmondta: van olyan kalauz a vármegyénkben, aki az elmúlt három-négy évben többször is ilyen bűncselekmény áldozatává vált, de mivel jól kezeli ezeket a helyzeteket, súlyosabb sérülések nélkül mindig megúszta a jegy nélkül utazó utasokkal a konfliktust. Egy másik esetben egy férfi kerékpárral utazott a vonaton, azonban a kerékpárjára szabályosan megváltott menetjegyet nem akarta odaadni a kalauznak. Megrángatta a kalauzt, végül mégis felmutatta a jegyet. Ahogy beszámoltunk róla, legutóbb augusztus végén Újfehértónál fújta le gázspray-vel a jegyellenőrt egy utas.