2 órája
Már a MÁV-dolgozóknak is rettegniük kell? Van olyan szabolcsi kalauz, akire eddig négyszer támadtak rá
Az idén már 113 alkalommal érte erőszakos inzultus a MÁV dolgozóit. Az agresszív támadás sajnos Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is jellemző.
Sokszor nincsenek biztonságban a MÁV dolgozói, gyakran éri őket támadás
Fotó: MW-archív
A MÁV dolgozók közfeladatot ellátó személyek, így az őket ért bántalmazás akár börtönbüntetéssel is járhat. A MÁV-csoport a munkatársai ellen elkövetett támadás, erőszak minden formáját elítéli, és minden esetben rendőrségi feljelentést tesz.
Támadás vonaton
A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak leggyakoribb formái a szóbeli fenyegetések, a fizikai bántalmazások, valamint gyakran dobálják meg őket különböző sérülés okozására alkalmas tárgyakkal is, és sajnos még kés is gyakran előkerül. Szabolcs-Szatmár-Beregben 2020-tól évente 13–19 olyan eset fordult elő, amikor közfeladatot ellátó személyt bántalmaztak.
Nyíregyházán például a 13-as buszon az egyik utas kifogásolta a sofőr vezetési stílusát pár évvel ezelőtt. Odament hozzá, szidalmazta, ütögette a kasszát, így akadályozta, hogy biztonságosan el tudja látni feladatát.
Dr. Szilágyi László, a vármegyei főügyészség korábbi szóvivője portálunknak 2023-ban elmondta: van olyan kalauz a vármegyénkben, aki az elmúlt három-négy évben többször is ilyen bűncselekmény áldozatává vált, de mivel jól kezeli ezeket a helyzeteket, súlyosabb sérülések nélkül mindig megúszta a jegy nélkül utazó utasokkal a konfliktust. Egy másik esetben egy férfi kerékpárral utazott a vonaton, azonban a kerékpárjára szabályosan megváltott menetjegyet nem akarta odaadni a kalauznak. Megrángatta a kalauzt, végül mégis felmutatta a jegyet. Ahogy beszámoltunk róla, legutóbb augusztus végén Újfehértónál fújta le gázspray-vel a jegyellenőrt egy utas.
Brutális támadás ért egy kalauzt Újfehértónál – a nyakát is megragadták
Ezekkel az erőszakos támadási formákkal leggyakrabban a vonatokon szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók találkoznak, de egyre gyakrabban előfordul az autóbusz-vezetők munkavégzése során is - tájékoztatott a MÁV-csoport. Közleményükből kiderül, hogy a legtöbb atrocitás a 100a vonalon (Budapest –Cegléd–Szolnok), a 70-es vonalon (Budapest–Szob), a 30a vonalon (Budapest–Székesfehérvár), illetőleg 120a vasútvonalon (Budapest–Újszász–Szolnok), továbbá a 40-es vasúti vonalon, Ercsi és vonzáskörzetében történt.
Autóbuszos afférok itt a leggyakoribbak:
- Budapest
- Pest vármegye
- Szabolcs-Szatmár-Bereg
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
Ercsiben például olyan súlyos volt a helyzet, hogy a rendszeres és folyamatos támadások miatt egy helyijáratot pár órán át szüneteltetni is kellett. Az elkövetőket esetenként csak rendőri segítséggel lehet a buszról leszállítani, az utazásból kizárni, és ez járatkéséseket okozhat, ami épp az írott és íratlan szabályokat betartó utasokat sújtja.
Rettegés a járatokon
A támadások nem csak vármegyénkben jellemzőek, hanem az egész országban, az idén nyáron több drasztikus eset is történt a MÁV-csoport járatain.
Egyik székesfehérvári helyi VOLÁN járat mellé érő, nagy sebességgel érkező gépkocsiból egy fegyvernek látszó tárggyal lőttek az autóbuszra. Gyöngyösorosziba közlekedő járat vezetőjét egy ittas állapotban lévő személy késsel fenyegetett meg, mert nem utazhatott a társaival jegy nélkül. Salgótarjánban két, egymással dulakodó utas szállt fel, az autóbusz-vezető távozásra szólította fel őket, ekkor az egyikük fellökte, harmadik társuk pedig ököllel támadt a sofőrre. Alsózsolcánál egy fiatal utas téglával dobta meg az autóbusz-vezetőt, aki 8 napon túl gyógyuló fejsérülést szenvedett. A Nyugati pályaudvarról induló szerelvényen egy menetjegy nélkül utazó személy leköpte a jegyvizsgálót, késeléssel fenyegette, miközben az ajtókat rugdosta, feszegette. Cegléd vasútállomáson indulás után egy utas megtagadta a menetjegye bemutatását, a jegyvizsgálót többször megfenyegette, hogy nyakon szúrja, leköpte és megfogta a nyakát. Maroshegy megállónál a vezető jegyvizsgálót egy menetjegy nélkül utazó utas a vezető jegyvizsgálót ököllel megütötte.
A MÁV-csoport a munkatársai ellen elkövetett erőszak minden formáját elítéli, és minden egyes esetben rendőrségi feljelentést tesz.
A biztonságtechnikai rendszerek (fedélzeti-, állomási- és testkamerák) segítségével, továbbá a rendőrség hathatós együttműködésének köszönhetően a legtöbb esetben az elkövetőket elfogják.
Ennyi gombóc még a Tirpák Fesztiválon is sok lenne: a Zalaegerszeg nem állt meg egy tucatnál Vásárosnaményban (fotók)
Kóstolta már a sztrapacskalevest? És a rántott hurkát? Elhoztuk néhány különleges étel receptjét a Tirpák Fesztiválról (fotók, videók)
A naményi férfi látta, hogy nagy a baj. Azonnal a Tiszába ugrott, hogy megmentse a fuldokló lány életét
A naményi férfi látta, hogy nagy a baj. Azonnal a Tiszába ugrott, hogy megmentse a fuldokló lány életét