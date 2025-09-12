Brutális támadás ért egy kalauzt Újfehértónál – a nyakát is megragadták

Egy utas dulakodás közben gázsray-vel fújt le egy kalauzt Újfehértónál. A közfeladatot ellátó személyeket ért támadás bűncselekmény, a férfi is bíróság elé állt.

Támadás ért egy kalauzt Újfehértónál

Támadás a vonaton

Gázspray-vel fújt le egy kalauzt egy férfi augusztus végén. Az incidens egy vonaton történt Újfehértó közelében - számolt be róla a Tények. Az utas a szerelvényen elaludt, majd amikor a kalauz felébresztette, vita alakult ki közöttük, mert a férfi tovább ment, mint ameddig a jegye szólt, ezért leszállították. Összevesztek, ami odáig fajult, hogy a vasutas a kulcsával megütötte a férfit. Az utas ettől olyan ideges lett, hogy a táskájából elővette a gázspray-t és a vasutas arcába fújt. A kalauz ekkor rendőrt hívott, akik elfogták a támadót.

Az ügy bíróság elé került, a férfit egy év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, a tárgyaláson szinte alig mondott valamit.

A Tényeknek nyilatkozott dr. Borsodi-Buss Emese, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője, és elmondta, hogy leszállás után a vádlott megragadta a kalauz nyakát, aki el tudta lökni magától a férfit és vissza tudott lépni a vonatra, ám ekkor a férfi elővett táskájából egy gázspray-t és a kalauzt lefújta. A jegyellenőrnek nyolc napon túl gyógyuló kötőhártya-gyulladása lett. Ez az eset is jól mutatja, hogy milyen gyorsan fajulhat tettlegességig egy hétköznapi konfliktus.

Mivel a MÁV-csoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, így az őket ért bántalmazás akár börtönbüntetéssel is járhat.

Szabolcs-Szatmár-Beregben 2020-tól évente 13–19 olyan eset fordult elő, amikor közfeladatot ellátó személy ellen erőszakot követtek el – ezt mondta portálunknak 2023-ban dr. Szilágyi László, a vármegyei főügyészség akkori szóvivője. Mások mellett a katonák, polgárőrök, papok, bírósági végrehajtók, egészségügyi dolgozók, mentősök, tűzoltók, tanárok, gyermekfelügyelők, halőrök, taxisok, buszsofőrök, postások, iskolaőrök, parkolóőrök minősülnek közfeladatot ellátó személyeknek, és ha a tevékenységük során erőszakkal, fenyegetéssel akadályozzák vagy bántalmazzák őket, a Büntető törvénykönyv szerint ugyanolyan védelem jár nekik, mint a hivatalos személyeknek.