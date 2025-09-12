45 perce
Brutális támadás ért egy kalauzt Újfehértónál – a nyakát is megragadták
Egyre gyakrabban éri erőszakos inzultus a MÁV-csoport dolgozóit. Az újfehértói agresszív támadás miatt a jegyellenőr nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.
Egy utas dulakodás közben gázsray-vel fújt le egy kalauzt Újfehértónál. A közfeladatot ellátó személyeket ért támadás bűncselekmény, a férfi is bíróság elé állt.
Támadás a vonaton
Gázspray-vel fújt le egy kalauzt egy férfi augusztus végén. Az incidens egy vonaton történt Újfehértó közelében - számolt be róla a Tények. Az utas a szerelvényen elaludt, majd amikor a kalauz felébresztette, vita alakult ki közöttük, mert a férfi tovább ment, mint ameddig a jegye szólt, ezért leszállították. Összevesztek, ami odáig fajult, hogy a vasutas a kulcsával megütötte a férfit. Az utas ettől olyan ideges lett, hogy a táskájából elővette a gázspray-t és a vasutas arcába fújt. A kalauz ekkor rendőrt hívott, akik elfogták a támadót.
Az ügy bíróság elé került, a férfit egy év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, a tárgyaláson szinte alig mondott valamit.
A Tényeknek nyilatkozott dr. Borsodi-Buss Emese, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője, és elmondta, hogy leszállás után a vádlott megragadta a kalauz nyakát, aki el tudta lökni magától a férfit és vissza tudott lépni a vonatra, ám ekkor a férfi elővett táskájából egy gázspray-t és a kalauzt lefújta. A jegyellenőrnek nyolc napon túl gyógyuló kötőhártya-gyulladása lett. Ez az eset is jól mutatja, hogy milyen gyorsan fajulhat tettlegességig egy hétköznapi konfliktus.
Mivel a MÁV-csoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, így az őket ért bántalmazás akár börtönbüntetéssel is járhat.
Szabolcs-Szatmár-Beregben 2020-tól évente 13–19 olyan eset fordult elő, amikor közfeladatot ellátó személy ellen erőszakot követtek el – ezt mondta portálunknak 2023-ban dr. Szilágyi László, a vármegyei főügyészség akkori szóvivője. Mások mellett a katonák, polgárőrök, papok, bírósági végrehajtók, egészségügyi dolgozók, mentősök, tűzoltók, tanárok, gyermekfelügyelők, halőrök, taxisok, buszsofőrök, postások, iskolaőrök, parkolóőrök minősülnek közfeladatot ellátó személyeknek, és ha a tevékenységük során erőszakkal, fenyegetéssel akadályozzák vagy bántalmazzák őket, a Büntető törvénykönyv szerint ugyanolyan védelem jár nekik, mint a hivatalos személyeknek.
Gyors ítélet
A vármegyei főügyészség szóvivőjétől akkor azt is megtudtuk, hogy legtöbbször felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozzák büntetlen előéletű vádlottakkal szemben, de az is előfordult, hogy végrehajtandó börtönbüntetést kellett indítványozni, azt pedig a bíróság ki is szabta, mert a vádlott többször került a törvénnyel összeütközésbe. Jellemző az is, hogy az ügyészség igyekszik gyorsan befejezni az ilyen eljárásokat: többször előfordult, hogy bíróság elé állítás keretében, az elkövetéstől számított néhány napon belül már ítéletet is hozott a bíróság, ahogy az az újfehértói esetben is történt. A fokozott büntetőjogi védelem akkor illeti meg a közfeladatot ellátó személyeket, amikor a munkájukat végzik, így ha a munkaidejük lejárta után kerülnek valakivel konfliktusba, az esetleges bántalmazás miatt testi sértés jöhet számításba, ami enyhébb bűncselekmény. Viszont akkor is jár nekik a fokozott védelem, ha már nincsenek szolgálatban, de a munkájuk miatt éri őket atrocitás.
