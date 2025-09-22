Táncpróba
3 órája
Apróka-tánclépések: cseperedve ropják (fotók, videó)
A Szabolcs Néptáncegyüttes legkisebb táncosai is nagy lelkesedéssel készülnek az új szezonra. Táncpróba a Kölyökvárban: a kicsik is ápolják a hagyományokat.
Táncpróba a Kölyökvárban: a Szabolcs Néptáncegyüttes Mini Apróka, Apróka és Cseperedő csoportjainak próbáján jártunk.
Táncpróba a Kölyökvárban
Szeptembertől folyamatosan lehet csatlakozni a csoportokhoz, a kis óvodásoktól egészen az idősebb gyerekekig. A beiratkozásról a honlapjukon és a közösségi oldalaikon tájékozódhatnak az érdeklődők.
Fotók: Bozsó Katalin
Fotók: Bozsó Katalin
