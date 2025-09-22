szeptember 22., hétfő

Móric névnap

25°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Táncpróba

1 órája

Apróka-tánclépések: cseperedve ropják (fotók, videó)

Címkék#táncpróba#Szabolcs Néptáncegyüttes#Kölyökvár

A Szabolcs Néptáncegyüttes legkisebb táncosai is nagy lelkesedéssel készülnek az új szezonra. Táncpróba a Kölyökvárban: a kicsik is ápolják a hagyományokat.

Szon.hu

Táncpróba a Kölyökvárban: a Szabolcs Néptáncegyüttes Mini Apróka, Apróka és Cseperedő csoportjainak próbáján jártunk.

Táncpróba a Kölyökvárban
Táncpróba a Kölyökvárban
Fotók: Bozsó Katalin

Táncpróba a Kölyökvárban

Szeptembertől folyamatosan lehet csatlakozni a csoportokhoz, a kis óvodásoktól egészen az idősebb gyerekekig. A beiratkozásról a honlapjukon és a közösségi oldalaikon tájékozódhatnak az érdeklődők.

Apróka-tánclépések táncpróba

Fotók: Bozsó Katalin

Fotók: Bozsó Katalin

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu