Apróka-tánclépések: cseperedve ropják (fotók, videó)

Táncpróba a Kölyökvárban: a Szabolcs Néptáncegyüttes Mini Apróka, Apróka és Cseperedő csoportjainak próbáján jártunk.

Fotók: Bozsó Katalin

Szeptembertől folyamatosan lehet csatlakozni a csoportokhoz, a kis óvodásoktól egészen az idősebb gyerekekig. A beiratkozásról a honlapjukon és a közösségi oldalaikon tájékozódhatnak az érdeklődők.