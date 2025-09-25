Levesznek a terhekből
3 órája
Hamarosan átvehetik a tanévkezdési támogatást az érintettek
A határidőig beérkezett kérelmek alapján osztják a támogatást.
Tanévkezdési támogatással vesz le a családok terheiből az önkormányzat
Fotó: Illusztráció: Világgazdaság
A polgármesteri hivatal pénzügyi irodájában vehetik át a tanévkezdési támogatást az érintett szülők Nyírbogdányban – tudatta közösségi oldalán a település önkormányzata. A támogatást szeptember 23-áig lehetett igényelni, a határidőig beérkezett kérelmek alapján osztják ki az utalványokat szeptember 29-én, hétfőn és 30-án, kedden, ügyfélfogadási időben.
Ezt ne hagyja ki!Tárgyalóteremben
3 órája
Könnyek között vallotta be: egyedül követte el szörnyű tettét Rétközberencsen
Ezt ne hagyja ki!Nyíregyháza
9 órája
Gyors evakuálás Nyíregyházán: percek alatt kellett elhagyniuk az iskolát a diákoknak (fotók)
Ezt ne hagyja ki!Hihetetlen!
8 órája
Dühös sofőr az M3-ason: megállította a kamiont és betörte az ablakát! (videó)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre