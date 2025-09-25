Hamarosan átvehetik a tanévkezdési támogatást az érintettek

A polgármesteri hivatal pénzügyi irodájában vehetik át a tanévkezdési támogatást az érintett szülők Nyírbogdányban – tudatta közösségi oldalán a település önkormányzata. A támogatást szeptember 23-áig lehetett igényelni, a határidőig beérkezett kérelmek alapján osztják ki az utalványokat szeptember 29-én, hétfőn és 30-án, kedden, ügyfélfogadási időben.