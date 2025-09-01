szeptember 1., hétfő

Tanévnyitó

1 órája

Megáldották az elsősöket a nyíregyházi evangélikus Thúróczyban

Címkék#Túróczyban#diák#tanévnyitó

Beültek az elsősök az iskolapadba hétfőn. Tanévnyitó: ünnepi istentisztelettel nyitották meg az iskolai évet a nyíregyházi evangélikusok.

Szon.hu

A nyíregyházi evangélikus nagytemplomban tartotta tanévnyitóját a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola.

Tanévnyitó a nyíregyházi Túróczyban
Tanévnyitó a nyíregyházi Túróczyban: megáldották az elsősöket Fotók: Szarka Lajos 

Tanévnyitó a nyíregyházi Túróczyban

Összesen 61  első osztályos nyakába kötötték be hétfőn a Luther-rózsával hímzett kék nyakkendőt, a szeptember elsejei tanévnyitóval ők már hivatalosan is az intézmény diákjai lettek, a hagyományokhoz hűen meg is áldották az elsősöket.

Tanévnyitó a nyíregyházi evangélikus Túróczyban

Fotók: Szarka Lajos

Tehetségüket több tagozaton is kibontakoztathatják a tanulók, a két tanítási nyelvű iskolában az angol nyelvet emelt szinten sajátíthatják el a diákok. Keresztyén nevelés és versenyképes oktatás– ez az iskola mottója, ahol az utóbbi években több fejlesztést is végrehajtottak. A Magyar Evangélikus Egyház támogatásával és önerőből elkészült egy tornaszoba az ebédlő felett. Az épületegyüttesben öltözők, vizesblokk, szertár és tanári szoba is található.  A földszinten új kézmosót és ruhatárat is kapcsoltak a kivitelezők az ebédlőhöz.

 

Tornaterem az emeleten Fotó: iskola

A nyári korszerűsítési program része volt még egy 24 beállásos kerékpártároló építése is, így a diákok kamerával megfigyelt helyen helyezhetik el kerékpárjaikat, a gyerekek szeretnek mozogni, szívesen járnak bringával iskolába. 

Kerékpártáróló Fotó: iskola

