Megáldották az elsősöket a nyíregyházi evangélikus Thúróczyban

Tehetségüket több tagozaton is kibontakoztathatják a tanulók, a két tanítási nyelvű iskolában az angol nyelvet emelt szinten sajátíthatják el a diákok. Keresztyén nevelés és versenyképes oktatás– ez az iskola mottója, ahol az utóbbi években több fejlesztést is végrehajtottak. A Magyar Evangélikus Egyház támogatásával és önerőből elkészült egy tornaszoba az ebédlő felett. Az épületegyüttesben öltözők, vizesblokk, szertár és tanári szoba is található. A földszinten új kézmosót és ruhatárat is kapcsoltak a kivitelezők az ebédlőhöz.

Tornaterem az emeleten Fotó: iskola

A nyári korszerűsítési program része volt még egy 24 beállásos kerékpártároló építése is, így a diákok kamerával megfigyelt helyen helyezhetik el kerékpárjaikat, a gyerekek szeretnek mozogni, szívesen járnak bringával iskolába.

Kerékpártáróló Fotó: iskola

