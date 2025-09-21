szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

19°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Legyen kevesebb sírás

2 órája

A tanulási nehézségek leküzdhetők, és akkor több lesz a nevetés is

Címkék#webinárium#figyelemzavar#tanulási nehézség#szülő

A szülők fontos kérdésekre kaphatnak válaszokat, amivel támogathatják gyermekük tanulását. Tanulási zavarok és nehézségek megoldásához ad tanácsot az ingyenes online webinárium.

Munkatársunktól
A tanulási nehézségek leküzdhetők, és akkor több lesz a nevetés is

A tanulási zavar és nehézség megkeseríti a gyerek és a szülő életét is

Fotó: Illusztráció: MW-Archív

Az iskolakezdés nemcsak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is kihívás. Gyakran felvetődik a kérdés: hogyan legyen sikeres a tanév gyermekek számára? Mert egyre több tanuló küzd figyelmi nehézségekkel, szorongással vagy tanulási zavarokkal, miközben sokuk valójában tehetséges, csak nem kapja meg a megfelelő támogatást.

Tanulási zavarok és nehézségek leküzdésében segíti a szülőket a webinárium két szakértője
Tanulási zavarok és nehézségek leküzdésében segíti a szülőket a webinárium két szakértője
Fotó: Facebook

A tanulási zavarok és nehézségek leküzdése a szülő és a gyerek közös érdeke

A korábban feltett kérdésre igyekszik egy ingyenes online webináriumon válaszokat adni dr. Bohács Krisztina PhD, intelligenciakutató, IBCCES Cognitive Specialist, és Egeresi Rita, Gem Tanulási Központ intézményvezető szeptember 24-én, szerdán 18.30 és 19.30 között – hívja fel a figyelmet a programra a Csodavár Nyíregyháza a közösségi oldalán. 

A szakértők az előadáson az alábbi témákat érintik: hogyan ismerheted fel a valódi okokat a gyengébb jegyek, motiválatlanság vagy dühkitörések mögött, mit jelent, ha a gyerek egyszerre tehetséges és mégis nehézségekkel küzd (2E – twice exceptional), milyen tudományosan megalapozott módszerek segítenek az olvasási, matematikai és figyelmi problémák leküzdésében, mit tehetsz szülőként otthon, hogy gyermeked magabiztosabb, kiegyensúlyozottabb és sikeresebb legyen az iskolában.
A webinárium végén a szülők gyakorlati tippeket is kapnak, valamint bemutatják nekik a Gibson-tesztet, a BrainRx és a MathRx programot, amelyekkel pontosan feltérképezhető, hogyan lehet gyermeked erősségeire építve fejleszteni a gyengébb területeket.
A program különleges lehetőség is kínál kizárólag a résztvevők számára, a Szülői segédanyagban megtalálható a „10 hétköznapi szokás, amivel támogathatod gyermeked tanulását.” A webináriumon a részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött, itt lehet jelentkezni: https://tinyurl.com/2p9psepy
 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu