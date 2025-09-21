A tanulási nehézségek leküzdhetők, és akkor több lesz a nevetés is

Az iskolakezdés nemcsak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is kihívás. Gyakran felvetődik a kérdés: hogyan legyen sikeres a tanév gyermekek számára? Mert egyre több tanuló küzd figyelmi nehézségekkel, szorongással vagy tanulási zavarokkal, miközben sokuk valójában tehetséges, csak nem kapja meg a megfelelő támogatást.

Tanulási zavarok és nehézségek leküzdésében segíti a szülőket a webinárium két szakértője

Fotó: Facebook

A tanulási zavarok és nehézségek leküzdése a szülő és a gyerek közös érdeke

A korábban feltett kérdésre igyekszik egy ingyenes online webináriumon válaszokat adni dr. Bohács Krisztina PhD, intelligenciakutató, IBCCES Cognitive Specialist, és Egeresi Rita, Gem Tanulási Központ intézményvezető szeptember 24-én, szerdán 18.30 és 19.30 között – hívja fel a figyelmet a programra a Csodavár Nyíregyháza a közösségi oldalán.

A szakértők az előadáson az alábbi témákat érintik: hogyan ismerheted fel a valódi okokat a gyengébb jegyek, motiválatlanság vagy dühkitörések mögött, mit jelent, ha a gyerek egyszerre tehetséges és mégis nehézségekkel küzd (2E – twice exceptional), milyen tudományosan megalapozott módszerek segítenek az olvasási, matematikai és figyelmi problémák leküzdésében, mit tehetsz szülőként otthon, hogy gyermeked magabiztosabb, kiegyensúlyozottabb és sikeresebb legyen az iskolában.

A webinárium végén a szülők gyakorlati tippeket is kapnak, valamint bemutatják nekik a Gibson-tesztet, a BrainRx és a MathRx programot, amelyekkel pontosan feltérképezhető, hogyan lehet gyermeked erősségeire építve fejleszteni a gyengébb területeket.

A program különleges lehetőség is kínál kizárólag a résztvevők számára, a Szülői segédanyagban megtalálható a „10 hétköznapi szokás, amivel támogathatod gyermeked tanulását.” A webináriumon a részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött, itt lehet jelentkezni: https://tinyurl.com/2p9psepy

