Kezdje energikusan a hetet! Jöhet egy könnyed torna vasárnap?

Kezdd a hetet könnyedén és energikusan! Egyenes hát, jobb közérzet! Ennek jegyében a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezete továbbra is várja az ingyenes tartásjavító tornára az érdeklődőket, mozogni vágyókat.

Tartásjavító torna az egészséges gerincért, regisztrálni a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezeténél lehet

Tartásjavító torna: ingyenes, de regisztrációhoz kötött a részvétel

A szakember vezetésével megtartott torna az egészséges gerinc, és egészséges testtartás elérése érdekében kíméletesen, mégis hatékonyan támogatja a gerincet, a helyes testtartás kialakítását. A részvétel regisztrációhoz kötött, ami megtehető a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezetének hivatalos közösségi oldalán vagy személyesen Nyíregyházán, a Malom u. 3. szám alatt.

A KÉK Zen jóga és mozgásstúdióban, ami a Vasvári Pál utca 1. II. emeletén található, minden szerdán és vasárnap délután 5 órakor kezdődnek a foglalkozások, melyekre minden korosztály várnak.