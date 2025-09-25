Bombahír, Szabolcsban terjeszkedik a szuperolcsó üzletlánc! Nyit az új bolt, ezt már nagyon sokan várták!

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a német hálózatnak már a második üzlete nyílik meg. Így a nyíregyházi mellett már Kisvárdán is lesz TEDi bolt.

Nagyon sok városban van már TEDi üzlet hazánkban is

Fotó: MW-archív

Évtizedekkel ezelőtt még sokan nem gondolták volna, hogy hatalmas világcégek, európai üzletláncok telepedjenek le Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Nyíregyházán már megszokhatták az itt lakók, hogy mindig nyílik új bolt, de a többi vármegyei város is folyamatosan fejlődik.

Ahogy megírtuk, igazán meg fog lepődni, aki évekkel ezelőtt járt utoljára Kisvárdán: egyre több üzlet és gyorsétterem nyílik, gombamód szaporodnak a jobbnál jobb vásárlási lehetőségek.

A város gazdasága nagy lendületet vett az utóbbi években, nem véletlen, hogy a világhírű étteremláncok is megvetették itt a lábukat, de népszerű cégek is sorra nyitják az üzleteiket.