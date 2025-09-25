szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

12°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzletnyitás

31 perce

Újabb szuperolcsó üzletlánc nyit Szabolcs vármegyében, ezt már nagyon sokan várták!

Címkék#világcég#üzletlánc#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Egyre másra nyitnak világcégek és gyorséttermek vármegyénkben. Október elején újabb népszerű európai márka, a TEDi kapui nyílnak meg.

Szon.hu
Újabb szuperolcsó üzletlánc nyit Szabolcs vármegyében, ezt már nagyon sokan várták!

Újabb üzletet nyit a TEDi Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Fotó: magyarepitok.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a német hálózatnak már a második üzlete nyílik meg. Így a  nyíregyházi mellett már Kisvárdán is lesz TEDi bolt. 

TEDi üzlet
Nagyon sok városban van már TEDi üzlet hazánkban is
Fotó: MW-archív

Évtizedekkel ezelőtt még sokan nem gondolták volna, hogy hatalmas világcégek, európai üzletláncok telepedjenek le Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Nyíregyházán már megszokhatták az itt lakók, hogy mindig nyílik új bolt, de a többi vármegyei város is folyamatosan fejlődik. 

Ahogy megírtuk, igazán meg fog lepődni, aki évekkel ezelőtt járt utoljára Kisvárdán: egyre több üzlet és gyorsétterem nyílik, gombamód szaporodnak a jobbnál jobb vásárlási lehetőségek.

 A város gazdasága nagy lendületet vett az utóbbi években, nem véletlen, hogy a világhírű étteremláncok is megvetették itt a lábukat, de népszerű cégek is sorra nyitják az üzleteiket. 

Három évvel ezelőtt kígyózó sorokban várták az első McDonald's étterem megnyitását a helyiek és a környéken lakók, de a Kentucky Fried Chickent is hasonló lelkesedéssel fogadták az érdeklődők augusztus végén. Múlt héten pedig arról számoltunk be, hogy a nyíregyházi kettő, és a mátészalkai után a Várda Market ad majd helyet az új Sinsay üzletnek. A Magyarországon immáron 69 bolttal rendelkező lengyel divatmárka olcsó, mégis divatos darabokkal várja a vásárlókat.

TEDi üzlet Kisvárdán

Azonban nem ez az egyetlen üzlet nyílik a bevásárlóközpontban, még több közkedvelt márkát érhetnek el helyben a kisvárdaiak.

A 2004-ben Dortmundban alapított TEDi vállalat is megveti itt a lábát.

Európa-szerte 3500 üzlettel 15 országban vannak jelen, ezzel a non-food ágazat vezető szereplői közé tartozik. Kisvárdán is meglepően széles választékot fog kínálni a TEDi új üzlete: dekoráció, háztartás, írószer, do-it-yourself, konyhai-, háztartási- és barkács eszközök,  műszaki cikkek, ajándéktárgyak, kisállat felszerelések, kültéri és szabadidős cikkek, kerti szerszámok, kempingfelszerelések, szabadidős játékok, lakástextilek, ruhaneműk, édességek, játékok, és még hosszan sorolhatnánk. A nyíregyházi üzlet is nagyon népszerű, így várható, hogy a kisvárdaiak is örömmel fogadják a boltot.  

Előreláthatólag október 9-én reggel 9 órától várja a vásárlókat az új üzlet, sőt, további meglepetést is tartogat a bevásárlóközpont – erről hamarosan beszámolunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu