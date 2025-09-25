31 perce
Újabb szuperolcsó üzletlánc nyit Szabolcs vármegyében, ezt már nagyon sokan várták!
Egyre másra nyitnak világcégek és gyorséttermek vármegyénkben. Október elején újabb népszerű európai márka, a TEDi kapui nyílnak meg.
Újabb üzletet nyit a TEDi Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében
Fotó: magyarepitok.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a német hálózatnak már a második üzlete nyílik meg. Így a nyíregyházi mellett már Kisvárdán is lesz TEDi bolt.
Évtizedekkel ezelőtt még sokan nem gondolták volna, hogy hatalmas világcégek, európai üzletláncok telepedjenek le Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Nyíregyházán már megszokhatták az itt lakók, hogy mindig nyílik új bolt, de a többi vármegyei város is folyamatosan fejlődik.
Ahogy megírtuk, igazán meg fog lepődni, aki évekkel ezelőtt járt utoljára Kisvárdán: egyre több üzlet és gyorsétterem nyílik, gombamód szaporodnak a jobbnál jobb vásárlási lehetőségek.
A város gazdasága nagy lendületet vett az utóbbi években, nem véletlen, hogy a világhírű étteremláncok is megvetették itt a lábukat, de népszerű cégek is sorra nyitják az üzleteiket.
Mi történik ebben a szabolcsi városban? Egyre másra nyitnak világcégek és gyorséttermek
Három évvel ezelőtt kígyózó sorokban várták az első McDonald's étterem megnyitását a helyiek és a környéken lakók, de a Kentucky Fried Chickent is hasonló lelkesedéssel fogadták az érdeklődők augusztus végén. Múlt héten pedig arról számoltunk be, hogy a nyíregyházi kettő, és a mátészalkai után a Várda Market ad majd helyet az új Sinsay üzletnek. A Magyarországon immáron 69 bolttal rendelkező lengyel divatmárka olcsó, mégis divatos darabokkal várja a vásárlókat.
TEDi üzlet Kisvárdán
Azonban nem ez az egyetlen üzlet nyílik a bevásárlóközpontban, még több közkedvelt márkát érhetnek el helyben a kisvárdaiak.
A 2004-ben Dortmundban alapított TEDi vállalat is megveti itt a lábát.
Európa-szerte 3500 üzlettel 15 országban vannak jelen, ezzel a non-food ágazat vezető szereplői közé tartozik. Kisvárdán is meglepően széles választékot fog kínálni a TEDi új üzlete: dekoráció, háztartás, írószer, do-it-yourself, konyhai-, háztartási- és barkács eszközök, műszaki cikkek, ajándéktárgyak, kisállat felszerelések, kültéri és szabadidős cikkek, kerti szerszámok, kempingfelszerelések, szabadidős játékok, lakástextilek, ruhaneműk, édességek, játékok, és még hosszan sorolhatnánk. A nyíregyházi üzlet is nagyon népszerű, így várható, hogy a kisvárdaiak is örömmel fogadják a boltot.
Előreláthatólag október 9-én reggel 9 órától várja a vásárlókat az új üzlet, sőt, további meglepetést is tartogat a bevásárlóközpont – erről hamarosan beszámolunk.
