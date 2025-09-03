– Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök megáldotta a felújított templomot és keresztet Lövőpetriben – osztotta meg a hírt közösségi oldalán dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő. – Hálásak vagyunk, hogy közösségünk értékei megújulnak és méltó módon őrizhetjük hitünk hagyományait – tette hozzá az országgyűlési képviselő.

Templomünnepet tartottak Lövőpetriben

Mindannyiunknak meg kell újulnia Krisztusban

Egy esemény befogadását meghatározhatja az odavezető út is. A nyolcszáz éves történelmű, Árpád-korban alapított Lövőpetri a kisvárdai járás zárt, futóhomokos területén található. Többfelől megközelíthető, de az utak néhol egynyomvonalúak; máshol a sűrű növényzet boltívként öleli körül az autót. A szem rengeteg mezőt, szántóföldet, kaszálót, erdőt fog fel az elsuhanó vidékből. A természet övezte, elszigeteltebb lakóterületek rendszerint zártabb, tartózkodóbb közösségeket sejtetnek. Annál inkább szembetűnő a szolgálatkészség és közvetlenség, mellyel a vendég felé fordulnak a község lakói. Augusztus utolsó vasárnapján a Szent X. Piusz pápa tiszteletére szentelt görögkatolikus templom búcsúját ünnepelték, a Szent Liturgiát Szocska A. Ábel megyéspüspök vezette, számol be az eseményről a Nyíregyházi Egyházmegye.

Fotók: P. Tóth Nóra/ Nyíregyházi Egyházmegye

– „Instaurare omnia in Christo” – kezdte prédikációját a szent pápa jelmondatával a hierarcha. A latin kifejezés („Mindent megújítani Krisztusban”) az ünnep hívószava is lehetne. Ahogyan megújult a templom, mindannyiunknak meg kell újulnia Krisztusban

– mondta a püspök. S ehhez bátorságra van szükség.

Belevágni egy templomfelújításba: a kudarctól való félelem miatt nehéz. Akárcsak életünk megváltoztatásakor: megújulni Krisztusban azt jelenti, hogy megváltoztatjuk gondolkodásmódunkat. Ahogyan Krisztus a gazdag ifjúnak mondja: „változtass életeden az én tanításaim szerint – add el mindened. Rá kell tekintenünk olykor saját magunkra, életünkre, s ha romos a lelki állapotunk, újuljunk meg Krisztusban – gyökeresen, gondolkodásmódunkban is” – tanított Ábel püspök atya.

A püspöknek Lövőpetriben készített kézműves finomságokkal köszönték a jelenlétet; a hála szavait Nagy Tibor atya, a helyi görögkatolikus szolgálattevő, valamint Lukács József, Lövőpetri polgármestere és a helyi közösséget képviselő testületi tag is kifejezte nemcsak a főpásztor, de minden jóakaró felé, akik valamilyen módon segítették ügyüket: a megújulást. A hála és szeretet gesztusa volt az ünnepi asztal is, ahol a jelenlévők a helyiek vendégszeretetét és összefogását is dicsérték.