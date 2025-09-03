szeptember 3., szerda

Hilda névnap

30°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lövőpetri

1 órája

Templomünnepet tartottak Lövőpetriben

Címkék#templomfelújítás#Lövőpetriben#görögkatolikus templom#Nyíregyházi Egyházmegye

Augusztus 31-én ünnepelték Lövőpetriben a görögkatolikus templom születésnapját; a szertartáson a felújított templomkülsőt és megújult keresztet Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök áldotta meg.

Szon.hu

– Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök megáldotta a felújított templomot és keresztet Lövőpetriben – osztotta meg a hírt közösségi oldalán dr. Seszták  Miklós országgyűlési képviselő. – Hálásak vagyunk, hogy közösségünk értékei megújulnak és méltó módon őrizhetjük hitünk hagyományait – tette hozzá az országgyűlési képviselő. 

Templomünnepet tartottak Lövőpetriben 

Mindannyiunknak meg kell újulnia Krisztusban

Egy esemény befogadását meghatározhatja az odavezető út is.  A nyolcszáz éves történelmű, Árpád-korban alapított Lövőpetri a kisvárdai járás zárt, futóhomokos területén található. Többfelől megközelíthető, de az utak néhol egynyomvonalúak; máshol a sűrű növényzet boltívként öleli körül az autót. A szem rengeteg mezőt, szántóföldet, kaszálót, erdőt fog fel az elsuhanó vidékből. A természet övezte, elszigeteltebb lakóterületek rendszerint zártabb, tartózkodóbb közösségeket sejtetnek. Annál inkább szembetűnő a szolgálatkészség és közvetlenség, mellyel a vendég felé fordulnak a község lakói. Augusztus utolsó vasárnapján a Szent X. Piusz pápa tiszteletére szentelt görögkatolikus templom búcsúját ünnepelték, a Szent Liturgiát Szocska A. Ábel megyéspüspök vezette, számol be az eseményről a Nyíregyházi Egyházmegye. 

Fotók: P. Tóth Nóra/ Nyíregyházi Egyházmegye 

– „Instaurare omnia in Christo” – kezdte prédikációját a szent pápa jelmondatával a hierarcha. A latin kifejezés („Mindent megújítani Krisztusban”) az ünnep hívószava is lehetne. Ahogyan megújult a templom, mindannyiunknak meg kell újulnia Krisztusban 

– mondta a püspök. S ehhez bátorságra van szükség. 

Fotók: P. Tóth Nóra/ Nyíregyházi Egyházmegye 

Belevágni egy templomfelújításba: a kudarctól való félelem miatt nehéz. Akárcsak életünk megváltoztatásakor: megújulni Krisztusban azt jelenti, hogy megváltoztatjuk gondolkodásmódunkat. Ahogyan Krisztus a gazdag ifjúnak mondja: „változtass életeden az én tanításaim szerint – add el mindened. Rá kell tekintenünk olykor saját magunkra, életünkre, s ha romos a lelki állapotunk, újuljunk meg Krisztusban – gyökeresen, gondolkodásmódunkban is” – tanított Ábel püspök atya. 

Fotók: P. Tóth Nóra/ Nyíregyházi Egyházmegye 

A püspöknek Lövőpetriben készített kézműves finomságokkal köszönték a jelenlétet; a hála szavait Nagy Tibor atya, a helyi görögkatolikus szolgálattevő, valamint Lukács József, Lövőpetri polgármestere és a helyi közösséget képviselő testületi tag is kifejezte nemcsak a főpásztor, de minden jóakaró felé, akik valamilyen módon segítették ügyüket: a megújulást. A hála és szeretet gesztusa volt az ünnepi asztal is, ahol a jelenlévők a helyiek vendégszeretetét és összefogását is dicsérték. 

Fotók: P. Tóth Nóra/ Nyíregyházi Egyházmegye 

A teljes beszámoló a Nyíregyházi Egyházmegye oldalán olvasható. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu