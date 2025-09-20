Nyíregyháza extrém hétvégéje: vad terepakadály- és terepfutó verseny, tele adrenalinnal! (fotók, videó)

VII. Nyíregyházi Extreme Trail Weekend terepakadály- és terepfutó verseny Nyíregyházán: Az Extreme Trail Nyíregyháza 2025 egy akadály- és terepfutó esemény, amely a sport, a kihívás és a szórakozás jegyében zajlik. A hétvégi program során a résztvevők különböző távokon (5 km, 10 km) és kategóriákban (egyéni, csapat, gyerek, HULK futam, kutyás futam) mérhetik össze erejüket, állóképességüket és ügyességüket.

A kihívások és az adrenalin hétvégéje: terepakadály- és terepfutó verseny Nyíregyházán

Fotók: Bozsó Katalin

VII. Nyíregyházi Extreme Trail Weekend: egyedülálló terepfutó verseny

A rendezvény célja nemcsak a versenyzés, hanem a közösségi élmény és a természetben való aktív kikapcsolódás. Az Aquarius Élmény- és Parkfürdő, ideális környezetet biztosít a sportos kalandhoz.