Szörnyűség derült ki sokak kedvenc bögréiről: lassan mérgez meg a tejeskávé, ha ebből iszod

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe.

Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

A hatóság azt kéri, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt valaki és a termék még a birtokában van, azt semmiképpen se használja!