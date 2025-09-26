3 órája
Szörnyűség derült ki sokak kedvenc bögréiről: lassan mérgez meg a tejeskávé, ha ebből iszod
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből. A termékből egy angol forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett, megtörtént a termékvisszahívás.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BTDM Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, megtörtént a termékvisszahívás, azaz a kifogásolt termékeket visszahívta a fogyasztóktól. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság nyomonköveti - tájékoztatta portálunkat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Termékvisszahívás - bögrékből kioldódó nehézfémek
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
• MTV zománc bögre és kulcstartó (MTV714088)
• SpongeBob zománc bögre és kulcstartó (SB714279)
• South Park zománc bögre és kulcstartó (SP714798)
• Tini Nindzsa Teknőcök zománc bögre és kulcstartó (TT713845)
A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe.
Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.
A hatóság azt kéri, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt valaki és a termék még a birtokában van, azt semmiképpen se használja!