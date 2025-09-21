30 perce
Milliók rajonganak érte a TikTokon – közben az orvosok vészharangot kongatnak
Látványos videók és milliós nézettség – ám az orvosok szerint a jelenség mögött súlyos problémák állnak. Egy TikTok-trend, ami mögött komoly egészségügyi kockázat húzódik.
Új TikTok-trend, ami mögött komoly egészségügyi kockázat húzódik. A szakértők egyre gyakrabban figyelmeztetnek arra, hogy bizonyos trendek nemcsak divatot, hanem veszélyt is jelentenek az anyákra és a gyerekekre egyaránt. Óriásbabák születnek: a TikTok imádja, az orvosok viszont aggódnak – olvasható az origo.hu oldalon.
Egy TikTok-trend, ami mögött komoly egészségügyi kockázat húzódik
A videókban mosolygó kisbabák szerepelnek, akik méreteikkel sokszor rekordot döntenek. Míg a nézők szórakoztatónak találják a tartalmakat, az orvosok évtizedek óta növekvő aggasztó számokról beszélnek: minden tizedik újszülött nagyobb a szokásosnál. A szakértők szerint ez nemcsak szülészeti, hanem hosszú távú egészségügyi kockázatokat is hordoz.
Mi állhat a háttérben?
A jelenséget makroszómiának nevezik: akkor beszélünk róla, ha a baba 4 kilogramm felett születik. A kutatások alapján a legfőbb okok a szülők elhízása és a terhességi cukorbetegség. Ez utóbbi sokszor észrevétlen marad, pedig a szülés során komoly komplikációkat okozhat.
Miért veszélyes?
A nagyobb újszülöttek születése gyakran hosszabb, nehezebb és kockázatosabb folyamat. Gyakrabban fordul elő császármetszés, szülési sérülés, sőt a babáknál később cukorbetegség, magas vérnyomás vagy asztma is kialakulhat. Az anyák esetében pedig többszörösére nő a cukorbetegség esélye a szülést követően.
Van megoldás
A szakértők szerint a megelőzés kulcsa az egészséges életmód és a rendszeres kontroll. A tudatos táplálkozás, a mozgás és a kockázatok időben történő felismerése jelentősen csökkenti a veszélyt.
