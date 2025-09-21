Milliók rajonganak érte a TikTokon – közben az orvosok vészharangot kongatnak

Új TikTok-trend, ami mögött komoly egészségügyi kockázat húzódik. A szakértők egyre gyakrabban figyelmeztetnek arra, hogy bizonyos trendek nemcsak divatot, hanem veszélyt is jelentenek az anyákra és a gyerekekre egyaránt. Óriásbabák születnek: a TikTok imádja, az orvosok viszont aggódnak – olvasható az origo.hu oldalon.

Új TikTok-trend, ami mögött komoly egészségügyi kockázat húzódik

Egy TikTok-trend, ami mögött komoly egészségügyi kockázat húzódik

A videókban mosolygó kisbabák szerepelnek, akik méreteikkel sokszor rekordot döntenek. Míg a nézők szórakoztatónak találják a tartalmakat, az orvosok évtizedek óta növekvő aggasztó számokról beszélnek: minden tizedik újszülött nagyobb a szokásosnál. A szakértők szerint ez nemcsak szülészeti, hanem hosszú távú egészségügyi kockázatokat is hordoz.

Mi állhat a háttérben?

A jelenséget makroszómiának nevezik: akkor beszélünk róla, ha a baba 4 kilogramm felett születik. A kutatások alapján a legfőbb okok a szülők elhízása és a terhességi cukorbetegség. Ez utóbbi sokszor észrevétlen marad, pedig a szülés során komoly komplikációkat okozhat.

Miért veszélyes?

A nagyobb újszülöttek születése gyakran hosszabb, nehezebb és kockázatosabb folyamat. Gyakrabban fordul elő császármetszés, szülési sérülés, sőt a babáknál később cukorbetegség, magas vérnyomás vagy asztma is kialakulhat. Az anyák esetében pedig többszörösére nő a cukorbetegség esélye a szülést követően.

Van megoldás

A szakértők szerint a megelőzés kulcsa az egészséges életmód és a rendszeres kontroll. A tudatos táplálkozás, a mozgás és a kockázatok időben történő felismerése jelentősen csökkenti a veszélyt.

