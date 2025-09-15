A vármegyénkben elfogott bestiális gyerekgyilkosnak nagy fordulatot vesz az élete. Vajon megérdemli?

A 11 éves kisfiú bajai otthonából 2000. május 28-án elindult biciklivel, hogy a közeli vadasparkba menjen lovagolni, a fiúnak ezután nyoma veszett, csupán a kerékpárját találták meg, majd 24 évvel később a holttestét. A Till Tamás-gyilkosság gyanúsítottját vármegyénkben fogták el.

Till Tamás gyilkosát 24 évig keresték

Fotó: MW-archív

A bestiális gyilkosság áldozatát évekig eltűntként kereste a rendőrség. Tavaly augusztus 1-jén jelentette be a nyomozóhatóság, hogy megtalálták a kisfiú földi maradványait F. János vallomása után. A 24 éve eltűnt Till Tamás maradványai egy bajai tanyán volt elásva. Akkor a férfi azt mondta, hogy a tanya tulajdonosa, valamint az egyik barátja végezhetett a fiúval, azonban ők már nincsenek életben, de később kiderült, hogy nem teljesen így történt a borzalmas bűntény. F. Jánost 2024-ben vették őrizetbe, és tanúként bevallotta a rendőrségen, hogy fiatalkorúként, akkor 16 éves volt, ő végzett a gyerekkel. A kihallgatása után először elengedték, mert a hatóságok akkori álláspontja szerint, mivel a gyilkosság idején még nem töltötte be a 18. életévét, a büntethetősége 15 év után elévült. Az ügyészség végül arra az álláspontra helyezkedett, hogy mégsem évült el a gyilkosság. Ahogy megírtuk, az elévülés kérdése miatt az ügy különösen szövevényes jogi kérdéseket is felvetett, ezért a Fidesz–frakció Btk. törvénymódosítást kezdeményezett 2024 decemberében. A javaslat azt biztosítja, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmények – függetlenül attól, hogy azokat felnőttkorúak vagy fiatalkorúak követték el – soha ne évülhessenek el.

Az Országgyűlés teljes összhangban, ellenszavazat nélkül elfogadta a Till Tamás-gyilkosság miatti törvénymódosítást.

F. János a Till Tamás-gyilkosság gyanúsítottja

Fotó: Police.hu

A Till Tamás gyilkossag gyanúsítottja rendőr kézen

Így újra körözést adtak ki F. János ellen, akit Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében fogtak el a rokonoknál, s aki azóta is letartóztatásban van. Ahogy arról beszámoltunk, a gyanúsított feleségének a szülei Milotán laknak: éppen náluk voltak, amikor a férfi ismét rendőrkézre került. Lapunknak a helyiek és a környéken lakók is megerősítették, hogy Milotáról vitték el a gyilkossággal megvádolt férfit. Milotán mindenki ledöbbent: nem értik, hogy történhet meg egy ilyen felfoghatatlan bűntény.