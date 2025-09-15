1 órája
A vármegyénkben elfogott bestiális gyerekgyilkosnak nagy fordulatot vesz az élete. Vajon megérdemli?
Csaknem negyed évszázad után találtak rá a 2000-es években eltűnt 11 éves gyermek holttestére. A Till Tamás-gyilkosság az egész országot megrázta, a gyanúsítottat Milotán fogták el.
Till Tamás temetése
A 11 éves kisfiú bajai otthonából 2000. május 28-án elindult biciklivel, hogy a közeli vadasparkba menjen lovagolni, a fiúnak ezután nyoma veszett, csupán a kerékpárját találták meg, majd 24 évvel később a holttestét. A Till Tamás-gyilkosság gyanúsítottját vármegyénkben fogták el.
A bestiális gyilkosság áldozatát évekig eltűntként kereste a rendőrség. Tavaly augusztus 1-jén jelentette be a nyomozóhatóság, hogy megtalálták a kisfiú földi maradványait F. János vallomása után. A 24 éve eltűnt Till Tamás maradványai egy bajai tanyán volt elásva. Akkor a férfi azt mondta, hogy a tanya tulajdonosa, valamint az egyik barátja végezhetett a fiúval, azonban ők már nincsenek életben, de később kiderült, hogy nem teljesen így történt a borzalmas bűntény. F. Jánost 2024-ben vették őrizetbe, és tanúként bevallotta a rendőrségen, hogy fiatalkorúként, akkor 16 éves volt, ő végzett a gyerekkel. A kihallgatása után először elengedték, mert a hatóságok akkori álláspontja szerint, mivel a gyilkosság idején még nem töltötte be a 18. életévét, a büntethetősége 15 év után elévült. Az ügyészség végül arra az álláspontra helyezkedett, hogy mégsem évült el a gyilkosság. Ahogy megírtuk, az elévülés kérdése miatt az ügy különösen szövevényes jogi kérdéseket is felvetett, ezért a Fidesz–frakció Btk. törvénymódosítást kezdeményezett 2024 decemberében. A javaslat azt biztosítja, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmények – függetlenül attól, hogy azokat felnőttkorúak vagy fiatalkorúak követték el – soha ne évülhessenek el.
Az Országgyűlés teljes összhangban, ellenszavazat nélkül elfogadta a Till Tamás-gyilkosság miatti törvénymódosítást.
A Till Tamás gyilkossag gyanúsítottja rendőr kézen
Így újra körözést adtak ki F. János ellen, akit Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében fogtak el a rokonoknál, s aki azóta is letartóztatásban van. Ahogy arról beszámoltunk, a gyanúsított feleségének a szülei Milotán laknak: éppen náluk voltak, amikor a férfi ismét rendőrkézre került. Lapunknak a helyiek és a környéken lakók is megerősítették, hogy Milotáról vitték el a gyilkossággal megvádolt férfit. Milotán mindenki ledöbbent: nem értik, hogy történhet meg egy ilyen felfoghatatlan bűntény.
Szatmárban fogták el Till Tamás feltételezett gyilkosát, ezt mondták róla a helyiek
A Magyar Nemzet megírta, hogy a bíróság már többször meghosszabbította a Till Tamás meggyilkolásával gyanúsított F. János letartóztatását, legutóbb szeptember elején. Ennek értelmében december 14-ig letratóztatásban lesz a gyanúsított, akire azonban rájár a rúd. Ugyanis most a felesége is válni akar. Portálunknak nyilatkozott F. János apósának és anyósának a szomszédja, aki akkor elmondta, hogy a gyanúsított felesége nem lakott mindig Milotán, fiatalabb korában intézetben élt, onnan nevelőszülőkhöz került, majd utána ment vissza a családi házba, ahonnan férjhez ment. Januárban a Bors még azt az információt írta meg a feleségről, hogy kitart a férje mellett, akkor még reménykedett benne, hogy szabadon engedik, hiszen előtte nyáron tartották az esküvőjüket, és nyilván fogalma sem volt arról, hogy János milyen ügyben érintett.
- Ahogy írták, egyiküknek sem jutott felhőtlen gyermekkor, mert mindketten intézetben nevelkedtek, talán ez is összekovácsolta őket.
Álomból rémálom
Ildi és János már az örökbefogadáson gondolkodtak, hogy egy gyermeket megmenthessenek az állami gondoskodástól, emellett saját utódot is szerettek volna. Azonban a Blikk megtudta, hogy mégis elválnak az útjaik. Értesüléseik szerint a fiatal nő ugyanis váratlanul bement hozzá a börtönbe és közölte: válni akar és már lépéseket is tett a frigy felbontásának érdekében. Ezt meg is erősített a 2000-ben nyomtalanul eltűnt kisfiú családjának ügyvédje is. A Blikknek a feleség azt nyilatkozta, hogy kirakták a közös lakásukból, jelenleg egy olyan helyen tartózkodik, amit nem szeretne megnevezni.
- Annyira megviselték a történtek, hogy pszichológushoz kellett fordulnia. Jánosban nagyot csalódott és már nem is szeretne vele találkozni.
