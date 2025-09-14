Durva a helyzet a Tirpák Fesztivál legvadabb napján? (fotókkal)

A tömeg miatt egyelőre nem, ám az időjárás sajnos nem fogadta kegyeibe a vasárnapi rendezvényt.

Mindenkinél esernyő: A Tirpák Fesztivál sajnos belefutott a rossz időbe.

Eső áztatja egyenlőre a Tirpák Fesztivál utolsó napját

Pedig kijelenthető: ez a Tirpák Fesztivál legvadabb napja, hiszen az erdő vadjai kerültek terítékre.

Ám akadnak azért olyanok is, akiket az eső nem riaszt el attól, hogy megkóstolják például a szarvashúst. Reméljük, hamarosan eláll, és ismét élettel telik meg a tér. Addig is: aki sorban állás nélkül szeretne finomságokat kóstolni, annak érdemes esernyővel és esőkabáttal útra kelnie.

Sajnos ez várható volt, a met.hu kiadta a riasztást mára:

Vasárnap egy hidegfront előterében, illetve a hidegfront mentén több hullámban alakulhatnak ki zivatarok. Délelőtt, illetve kora délutánig egy kelet, északkelet felé helyeződő záporos csapadéktömbben fordulhatnak elő zivatarok, jellemzően intenzív csapadék (~20-30 mm), esetleg kisebb szemű jég és szélerősödés kíséretében. A déli óráktól nyugat felől már a hidegfront mentén újabb hullámban alakulhatnak ki zivatarok, nagyobb számossággal az ország déli felén. Ezek környezetében továbbra is intenzív csapadék (20-25 mm), néhol felhőszakadás (>25-30 mm), jég (~1-2 cm), illetve viharos széllökés (~60-80 km/h) fordulhat elő. Várhatóan késő estére megszűnnek a zivatarok, illetve kelet felé elhagyják az országot - írták.