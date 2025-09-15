4 órája
Te ott voltál? Ínycsiklandó falatok, sztárfellépők, fesztiválhangulat: fotókon és videókon a kétnapos Tirpák Fesztivál!
Hagyomány és fergeteges hangulat Nyíregyháza főtéren. Több ezren élvezték az ízeket a Tirpák Fesztiválon.
Két napig a mámorító illatoké és íncsiklandozó falatoké volt a főszerep a vármegyeszékhelyen. Szombaton és vasárnap rendezték a Tirpák Fesztivált Nyíregyházán. Közel harminc főzőcsapat fogott fakanalat, hogy elkészítse a tirpákság hagyományos fogásait. Te is ott voltál? Ha nem, itt minden megtalálsz a kétnapos gasztrofesztiválról!
Étkek kavalkádja Nyíregyházán: több ezren élvezik az ízeket a Tirpák Fesztiválon (fotókon, videók)
A Tirpák Fesztiválon szombaton a hagyományos ízek mellett néhány régi étel újragondolt változatát is megkóstolhattak a látogatók.
Gasztrokulturális örökség: Tirpák Fesztivál NyíregyházánFotók: Sipeki Péter
Dübörög a Tirpák FesztiválFotók: Sipeki Péter
Kóstolta már a sztrapacskalevest? És a rántott hurkát? Elhoztuk néhány különleges étel receptjét a Tirpák Fesztiválról (fotók, videók)
Szombaton megtelt a Kossuth tér, a Tirpák Fesztivál az ételek mellett a színpadi produkciókról is szólt. Fellépett a V-Tech, s remek koncertet adott a Wellhello is!
Ilyen volt a nyíregyházi Wellhello-koncert: nézd meg a legjobb pillanatokat! (fotók, videó)
Vasárnap volt a Tirpák Fesztivál legvadabb napja, hiszen az erdő vadjai kerültek terítékre.
Az eső ellenére is hívogató a vadhús a térenFotók: N- Z-
Bőven van étel a nyíregyházi vadgasztro fesztiválon, a délutáni Homonyik-koncert viszont elmarad (fotókkal és videóval)
