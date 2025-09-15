Te ott voltál? Ínycsiklandó falatok, sztárfellépők, fesztiválhangulat: fotókon és videókon a kétnapos Tirpák Fesztivál!

Két napig a mámorító illatoké és íncsiklandozó falatoké volt a főszerep a vármegyeszékhelyen. Szombaton és vasárnap rendezték a Tirpák Fesztivált Nyíregyházán. Közel harminc főzőcsapat fogott fakanalat, hogy elkészítse a tirpákság hagyományos fogásait. Te is ott voltál? Ha nem, itt minden megtalálsz a kétnapos gasztrofesztiválról!

Ízek kavalkádja: a hétvégén rendezték a Tirpák Fesztivált Nyíregyhzán

Fotó: Sipeki Péter