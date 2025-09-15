szeptember 15., hétfő

Gasztro

4 órája

Te ott voltál? Ínycsiklandó falatok, sztárfellépők, fesztiválhangulat: fotókon és videókon a kétnapos Tirpák Fesztivál!

Címkék#Tirpák Fesztivál#Nyíregyháza#gasztronómia#étel

Hagyomány és fergeteges hangulat Nyíregyháza főtéren. Több ezren élvezték az ízeket a Tirpák Fesztiválon.

Szon.hu

Két napig a mámorító illatoké és íncsiklandozó falatoké volt a főszerep a vármegyeszékhelyen. Szombaton és vasárnap rendezték a Tirpák Fesztivált Nyíregyházán. Közel harminc főzőcsapat fogott fakanalat, hogy elkészítse a tirpákság hagyományos fogásait. Te is ott voltál? Ha nem, itt minden megtalálsz a kétnapos gasztrofesztiválról!

Tirpák Fesztivál
Ízek kavalkádja: a hétvégén rendezték a Tirpák Fesztivált Nyíregyhzán
Fotó: Sipeki Péter

A Tirpák Fesztiválon szombaton a hagyományos ízek mellett néhány régi étel újragondolt változatát is megkóstolhattak a látogatók.

Gasztrokulturális örökség: Tirpák Fesztivál Nyíregyházán

Fotók: Sipeki Péter

Dübörög a Tirpák Fesztivál

Fotók: Sipeki Péter

Szombaton megtelt a Kossuth tér, a Tirpák Fesztivál az ételek mellett a színpadi produkciókról is szólt. Fellépett a V-Tech, s remek koncertet adott a Wellhello is!

Vasárnap volt a Tirpák Fesztivál legvadabb napja, hiszen az erdő vadjai kerültek terítékre.

Az eső ellenére is hívogató a vadhús a téren

Fotók: N- Z-

