Kulináris Kánaán a Kossuth téren: megkezdődött a Tirpák Fesztivál Nyíregyházán! A délelőtt legjobb pillanatai fotókon, videón

Mámorító illatok, ínycsiklandozó párák ölelik át Nyíregyháza belvárosát: megkezdődött az idei Tirpák Fesztivál, melynek főzőcsapatai boszorkányokat megszégyenítő módon sürgölődnek az üstök, bográcsok, sütők körül. A piruló hagyma, hús, zöldségek, a sercegő lacipecsenye és lapcsánka már a megnyitó előtt is sokakat vonzott a Kossuth térre. A fakanálforgatókat és a fesztiválozókat elsőként dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszöntötte.

Tirpák Fesztivál: közel harminc főzőcsapat ételeit kóstolhatják meg, akik szombaton kilátogatnak a nyíregyházi Kossuth térre

Fotó: Sipeki Péter

Tirpák Fesztivál: valódi ízélmény, kulináris élvezet

– Azt mondta nekem egyszer egy tudósember, hogy ha a hagyományok jóízű ételekkel találkoznak, abból valódi közösségi élmény születik. Én ezt nemcsak tudom, bizonyíthatom is itt, Nyíregyházán, például a Tirpák Fesztiválon.

Az idén is elfogadták a meghívásunkat a testvérvárosaink, ami még inkább összefonja a kapcsolataink és egy kicsit nemzetközivé is teszi kétnapos gasztronómiai rendezvényünket. Ebben az évben is a tradicionális tirpák ételek állnak a fesztivál középpontjában, amit egész nap kiváló színpadi programok színesítenek, este pedig egy nagy WellHello-koncert zár.

– Szintén a hagyomány és a gasztronómia jegyében napközben 3500 lapcsánkát osztunk ki a látogatók között – mutatott a városháza posta felőli sarka felé a városvezető, jelezve, hogy ott állították fel a standot, ami előtt már 10 óra előtt hosszú sorok kígyóztak.

Készülnek a tirpák fogások, mámorító illatok ölelik körül a Kossuth teret

Fotó: Sipeki Péter

Közel harminc főzőcsapat autentikus levesekkel, főételekkel, desszertekkel, sőt, komplett menüsorokkal készül a Népi Ízek Találkozójára, a finomságokat 1000 forintos kóstolójegyek fejében bárki megízlelheti. Ám nemcsak a Tirpák Fesztivál látogatóit, a zsűrit is meg kell győzniük a versenyzőknek. Az idén is a nyíregyházi István András mesterszakács az ítészek elnöke, aki büszke tirpák gyökereire.