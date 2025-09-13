1 órája
Kulináris Kánaán a Kossuth téren: megkezdődött a Tirpák Fesztivál Nyíregyházán! A délelőtt legjobb pillanatai fotókon, videón
Közel harminc főzőcsapat fogott fakanalat Nyíregyházán, hogy elkészítse a tirpákság hagyományos fogásait. Megkezdődött a kétnapos Tirpák Fesztivál a megyeszékhely főterén – ezt vétek lenne kihagyni!
Mámorító illatok, ínycsiklandozó párák ölelik át Nyíregyháza belvárosát: megkezdődött az idei Tirpák Fesztivál, melynek főzőcsapatai boszorkányokat megszégyenítő módon sürgölődnek az üstök, bográcsok, sütők körül. A piruló hagyma, hús, zöldségek, a sercegő lacipecsenye és lapcsánka már a megnyitó előtt is sokakat vonzott a Kossuth térre. A fakanálforgatókat és a fesztiválozókat elsőként dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszöntötte.
Tirpák Fesztivál: valódi ízélmény, kulináris élvezet
– Azt mondta nekem egyszer egy tudósember, hogy ha a hagyományok jóízű ételekkel találkoznak, abból valódi közösségi élmény születik. Én ezt nemcsak tudom, bizonyíthatom is itt, Nyíregyházán, például a Tirpák Fesztiválon.
Az idén is elfogadták a meghívásunkat a testvérvárosaink, ami még inkább összefonja a kapcsolataink és egy kicsit nemzetközivé is teszi kétnapos gasztronómiai rendezvényünket. Ebben az évben is a tradicionális tirpák ételek állnak a fesztivál középpontjában, amit egész nap kiváló színpadi programok színesítenek, este pedig egy nagy WellHello-koncert zár.
– Szintén a hagyomány és a gasztronómia jegyében napközben 3500 lapcsánkát osztunk ki a látogatók között – mutatott a városháza posta felőli sarka felé a városvezető, jelezve, hogy ott állították fel a standot, ami előtt már 10 óra előtt hosszú sorok kígyóztak.
Közel harminc főzőcsapat autentikus levesekkel, főételekkel, desszertekkel, sőt, komplett menüsorokkal készül a Népi Ízek Találkozójára, a finomságokat 1000 forintos kóstolójegyek fejében bárki megízlelheti. Ám nemcsak a Tirpák Fesztivál látogatóit, a zsűrit is meg kell győzniük a versenyzőknek. Az idén is a nyíregyházi István András mesterszakács az ítészek elnöke, aki büszke tirpák gyökereire.
Elkezdődött a Tirpák FesztiválFotók: Sipeki Péter
– A csapatok felét már körbejártuk, a megnyitó után a többi standhoz is ellátogatunk, de azt gondolom, senkinek nem kell tanácsot adnunk. Láttunk néhány újítást, ilyen például a káposztás csöröge, nagyon kíváncsiak vagyunk, milyen lesz az íze, abban azonban biztos vagyok, hogy zseniális ételeket kóstolhatunk ma.
Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke köszöntőjében kiemelte: a tirpák gasztronómia összeforrott Nyíregyházával, nemcsak gasztrokulturális örökség, hanem a mindennapjaink része, egy, az összetartozásunkat erősítő szál. A Tirpák Fesztivál pedig legyen a barátságok, a közösségek színtere, ami valódi ízélményt és kulturális élvezetet nyújt két teljes napon át.
