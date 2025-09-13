szeptember 13., szombat

Kornél névnap

24°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztrokulturális örökség

1 órája

Kulináris Kánaán a Kossuth téren: megkezdődött a Tirpák Fesztivál Nyíregyházán! A délelőtt legjobb pillanatai fotókon, videón

Címkék#Tirpák Fesztivál#Nyíregyháza#főzőverseny

Közel harminc főzőcsapat fogott fakanalat Nyíregyházán, hogy elkészítse a tirpákság hagyományos fogásait. Megkezdődött a kétnapos Tirpák Fesztivál a megyeszékhely főterén – ezt vétek lenne kihagyni!

Munkatársunktól

Mámorító illatok, ínycsiklandozó párák ölelik át Nyíregyháza belvárosát: megkezdődött az idei Tirpák Fesztivál, melynek főzőcsapatai boszorkányokat megszégyenítő módon sürgölődnek az üstök, bográcsok, sütők körül. A piruló hagyma, hús, zöldségek, a sercegő lacipecsenye és lapcsánka már a megnyitó előtt is sokakat vonzott a Kossuth térre. A fakanálforgatókat és a fesztiválozókat elsőként dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszöntötte.

Megkezdődött a kétnapos Tirpák Fesztivál Nyíregyházán.
Tirpák Fesztivál: közel harminc főzőcsapat ételeit kóstolhatják meg, akik szombaton kilátogatnak a nyíregyházi Kossuth térre
Fotó: Sipeki Péter

Tirpák Fesztivál: valódi ízélmény, kulináris élvezet

– Azt mondta nekem egyszer egy tudósember, hogy ha a hagyományok jóízű ételekkel találkoznak, abból valódi közösségi élmény születik. Én ezt nemcsak tudom, bizonyíthatom is itt, Nyíregyházán, például a Tirpák Fesztiválon. 

Az idén is elfogadták a meghívásunkat a testvérvárosaink, ami még inkább összefonja a kapcsolataink és egy kicsit nemzetközivé is teszi kétnapos gasztronómiai rendezvényünket. Ebben az évben is a tradicionális tirpák ételek állnak a fesztivál középpontjában, amit egész nap kiváló színpadi programok színesítenek, este pedig egy nagy WellHello-koncert zár.

– Szintén a hagyomány és a gasztronómia jegyében napközben 3500 lapcsánkát osztunk ki a látogatók között – mutatott a városháza posta felőli sarka felé a városvezető, jelezve, hogy ott állították fel a standot, ami előtt már 10 óra előtt hosszú sorok kígyóztak. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Megkezdődött a kétnapos Tirpák Fesztivál Nyíregyházán.
Készülnek a tirpák fogások, mámorító illatok ölelik körül a Kossuth teret
Fotó: Sipeki Péter

Közel harminc főzőcsapat autentikus levesekkel, főételekkel, desszertekkel, sőt, komplett menüsorokkal készül a Népi Ízek Találkozójára, a finomságokat 1000 forintos kóstolójegyek fejében bárki megízlelheti. Ám nemcsak a Tirpák Fesztivál látogatóit, a zsűrit is meg kell győzniük a versenyzőknek. Az idén is a nyíregyházi István András mesterszakács az ítészek elnöke, aki büszke tirpák gyökereire.

Elkezdődött a Tirpák Fesztivál

Fotók: Sipeki Péter

– A csapatok felét már körbejártuk, a megnyitó után a többi standhoz is ellátogatunk, de azt gondolom, senkinek nem kell tanácsot adnunk. Láttunk néhány újítást, ilyen például a káposztás csöröge, nagyon kíváncsiak vagyunk, milyen lesz az íze, abban azonban biztos vagyok, hogy zseniális ételeket kóstolhatunk ma.

Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke köszöntőjében kiemelte: a tirpák gasztronómia összeforrott Nyíregyházával, nemcsak gasztrokulturális örökség, hanem a mindennapjaink része, egy, az összetartozásunkat erősítő szál. A Tirpák Fesztivál pedig legyen a barátságok, a közösségek színtere, ami valódi ízélményt és kulturális élvezetet nyújt két teljes napon át.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu