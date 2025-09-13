1 órája
Kóstolta már a sztrapacskalevest? És a rántott hurkát? Elhoztuk néhány különleges étel receptjét a Tirpák Fesztiválról (fotók, videók)
Valódi ízélmény és kulturális élvezet – így foglalta össze Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke Nyíregyháza hagyományos őszköszöntő rendezvényének küldetését. A Tirpák Fesztiválon szombaton a hagyományos ízek mellett néhány régi étel újragondolt változatát is megkóstolhattak a látogatók.
Káposztás paszulyleves csülökkel és kolbásszal, túrós csirásgaluska tepertővel és tejföllel, toroskáposzta, kukoricadarás töltött káposzta füstölt hússal, szarvashúsos pásztortarhonya, bölénypörkölt puliszkagombóccal, reszelt almás lepény, túrós babájka, káposztás csöröge – csak néhány hagyományos fogás a Tirpák Fesztiválon kínált ételek közül. Sajnos az illatokat nem tudjuk visszaadni, de higgyék el, ha ezeket a csodás aromákat látni lehetne, még a Nemzetközi Űrállomáson is megcsodálhatnák őket az asztronauták. A Népi Ízek Találkozójának közel harminc főzőcsapata jórészt a hagyományos tirpák ízek mellett tette le a garast, ám voltak, akik nem féltek kísérletezni.
Tirpák Fesztivál: hagyományos ételek újragondolva
Kezdjük rögtön egy igazi különlegességgel: sokaknak felkeltette az érdeklődését a sztrapacskaleves, úgyhogy nem röstelltük elkérni a receptjét Pauliczki Mihálytól.
- Felforraljuk a vizet, belerakjuk a juhtúrót, a krémsajtot és a tejszínt.
- Ezeket összefőzzük, majd besűrítjük, beletesszük a külön elkészített sztrapacskát,
- végül megszórjuk szalonnamorzsával.
– A juhtúró és a sztrapacska tipikus tirpák ételek, amit szerettünk volna a hagyományostól eltérő módon kínálni a fesztivál látogatóinak – osztotta meg a Hungast magyi szakácsa, aki iskolaidőben több száz gyerek étkeztetéséről gondoskodik.
Elkezdődött a Tirpák FesztiválFotók: Sipeki Péter
A nyíregyházi közterület-felügyelet csapata egy kicsit sem hétköznapi főétellel szerette volna levenni a lábáról a fesztivál közönségét és a zsűrit: rántott hurka párolt lilakáposztával. Nodoróczki Zoltán kérdésünkre elmondta, egy étlapon látták meg először a rendhagyó fogást, és úgy döntöttek, ezzel szállnak versenybe a Tirpák Fesztiválon.
– A múlt hétvégén otthon elkészítettem a családnak, hogy kiderüljön, mennyi tojás, fűszer, zsemlemorzsa kell bele. Erre az alkalomra 105 kilót gyúrtunk be, formáztunk meg és paníroztunk be, pénteken reggel nyolctól délután öt óráig készítettük elő, hogy ma csak a sütéssel és a tálalással kelljen foglalkoznunk. Véres és májas rántott hurka is készült, mindkettőhöz jól illik a párolt lilakáposzta – jegyezte meg a közterület-felügyelő, s hozzátette: izgatottan várják a főzőverseny eredményét, ugyanis a megnyitón kiemelte az ételüket zsűri, mondván, nagyon kíváncsiak rá.
Gasztrokulturális örökség: Tirpák Fesztivál NyíregyházánFotók: Sipeki Péter
Így még biztos nem kóstoltuk
Két újragondolt tirpák desszertet is találtunk, az egyik az a káposztás csöröge, amivel a nyíregyházi Szent Bazil Görögkatolikus Technikum csapata lepte meg a gasztro-bírákat és a rendezvény látogatóit.
Kovács Roland, az intézmény szakács szakoktatója szerint a csöröge édes, porcukorral, sárgabaracklekvárral tálált tirpák ételként él a köztudatban, ők azonban szerettek volna egy régi, különleges tirpák receptet hozni a Népi Ízek Találkozójára.
– Ez egy kuriózum, aminek a játékossága, a megszokottól eltérő ízvilága tetszik az embereknek. Sós-borsos-köményes dinsztelt káposztát gyúrtunk a csörögetésztába, így sütjük ki forró olajban és kapros-fokhagymás tejföllel kínáljuk – méghozzá megállás nélkül, ugyanis rengetegen szerették volna megkóstolni.
Ahogy a Dankó Pista Egységes Oktatási Intézmény túrós babájkáját is. – A tirpák ételek könyvében találtam ezt a receptet, ami azért szokatlan, mert mákos és diós babájkát szoktunk készíteni, túrósat viszont nem igazán. Az eredeti recept alapján a tésztát – ami ma már kiflivel helyettesítünk – élesztőből, vízből, sóból, lisztből gyúrtuk, kis rudakat formáltunk belőle, kisütöttük és felkarikáztuk. Mézes tejjel meglocsoltuk, hozzáadtuk a túrót és vaníliaöntettel tálaljuk. Utóbbi nem szerepel a gyűjteményben, de mivel a fesztivált családok látogatják, szerettünk volna kedvezni az édesszájú nagymamáknak és a gyerekeknek – mosolygott Bittmann Mária, a Dankó Team oszlopos tagja.
Étkek kavalkádja Nyíregyházán: több ezren élvezik az ízeket a Tirpák Fesztiválon (fotókon, videók)
Dübörög a Tirpák FesztiválFotók: Sipeki Péter
Gyújtogatót keres a szabolcsi rendőrség, sok pénzhez juthat, aki segít megtalálni
Ez igen! A Fradi igazolt játékosa lett a szatmári kislány
Itt a Lidl újabb nagy dobása: egyetlen kommenttel bárki nyerhet Szabolcsban is