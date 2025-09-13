Kóstolta már a sztrapacskalevest? És a rántott hurkát? Elhoztuk néhány különleges étel receptjét a Tirpák Fesztiválról (fotók, videók)

Káposztás paszulyleves csülökkel és kolbásszal, túrós csirásgaluska tepertővel és tejföllel, toroskáposzta, kukoricadarás töltött káposzta füstölt hússal, szarvashúsos pásztortarhonya, bölénypörkölt puliszkagombóccal, reszelt almás lepény, túrós babájka, káposztás csöröge – csak néhány hagyományos fogás a Tirpák Fesztiválon kínált ételek közül. Sajnos az illatokat nem tudjuk visszaadni, de higgyék el, ha ezeket a csodás aromákat látni lehetne, még a Nemzetközi Űrállomáson is megcsodálhatnák őket az asztronauták. A Népi Ízek Találkozójának közel harminc főzőcsapata jórészt a hagyományos tirpák ízek mellett tette le a garast, ám voltak, akik nem féltek kísérletezni.

Tirpák Fesztivál: az idén sem hiányozhattak a fogások közül a különlegességek

Fotó: Sipeki Péter

Tirpák Fesztivál: hagyományos ételek újragondolva

Kezdjük rögtön egy igazi különlegességgel: sokaknak felkeltette az érdeklődését a sztrapacskaleves, úgyhogy nem röstelltük elkérni a receptjét Pauliczki Mihálytól.

Felforraljuk a vizet, belerakjuk a juhtúrót, a krémsajtot és a tejszínt.

Ezeket összefőzzük, majd besűrítjük, beletesszük a külön elkészített sztrapacskát,

végül megszórjuk szalonnamorzsával.

– A juhtúró és a sztrapacska tipikus tirpák ételek, amit szerettünk volna a hagyományostól eltérő módon kínálni a fesztivál látogatóinak – osztotta meg a Hungast magyi szakácsa, aki iskolaidőben több száz gyerek étkeztetéséről gondoskodik.