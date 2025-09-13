Ha buszra szállna ma Nyíregyházán, jó, ha ezzel tisztában van

Mint ahogy arról beszámoltunk, ma rendezik meg Nyíregyházán a Tirpák fesztivált. A rendezvény miatt 19 és 21 óra között lezárják a Bocskai utcát és a Luther utcát a Kossuth térnél, ezért az autóbuszok terelt útvonalon közlekednek.

A Tirpák fesztivál esti fellépője a Wellhello

Fotó: MW-archív

A Tirpák fesztivál Nyíregyházán minden évben tízezreket vonz, minden bizonnyal így lesz ez ma is. Finom ételek és remek programok várnak a vendégekre, fél nyolctól a Wellhello ad koncertet a Kossuth téren.

Menetrendváltozás

2 ► Csárda utca

H32 ► Nagyszállás

Kimaradó megállók:

Megyei Bíróság

Luther ház

Legközelebbi megállók:

Bujtos utca

Kórház

13 Sóstói úti kórház ◄► Alma utcai iskola

Kimaradó megállók:

Vay Ádám körút

Kodály Zoltán Általános Iskola

Bujtos utca

Megyei Bíróság

Luther utca

Legközelebbi megállók:

Luther tér

Dohány utca

Kossuth utca 9. (► Sóstó)

20 ► Vasútállomás

Kimaradó megálló:

Megyei Bíróság

Legközelebbi megállók:

Rendelőintézet

Országzászló tér

44 ► Oros

44A ► Örökösföld

Kimaradó megálló:

Luther utca

Legközelebbi megállók:

Országzászló tér

Bujtos utca

44, 44A ► Vasútállomás

Kimaradó megállók:

Kodály Zoltán Általános Iskola

Bujtos utca

Megyei Bíróság

Legközelebbi megállók: