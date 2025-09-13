szeptember 13., szombat

Tirpák fesztivál

2 órája

Ha buszra szállna ma Nyíregyházán, jó, ha ezzel tisztában van

Címkék#helyi buszközlekedés#Tirpák Fesztivál#változás

A rendezvény miatt 19 és 21 óra között lezárják a Bocskai utcát és a Luther utcát a Kossuth térnél, ezért az autóbuszok terelt útvonalon közlekednek.

Munkatársunktól

Mint ahogy arról beszámoltunk, ma rendezik meg Nyíregyházán a Tirpák fesztivált. A rendezvény miatt 19 és 21 óra között lezárják a Bocskai utcát és a Luther utcát a Kossuth térnél, ezért az autóbuszok terelt útvonalon közlekednek. 

A Tirpák fesztivál esti fellépője a Wellhello
A Tirpák fesztivál esti fellépője a Wellhello
Fotó: MW-archív

A Tirpák fesztivál Nyíregyházán minden évben tízezreket vonz, minden bizonnyal így lesz ez ma is. Finom ételek és remek programok várnak a vendégekre, fél nyolctól a Wellhello ad koncertet a Kossuth téren.  

Menetrendváltozás

2 ► Csárda utca
H32 ► Nagyszállás 

Kimaradó megállók:

  • Megyei Bíróság
  • Luther ház

Legközelebbi megállók:

  • Bujtos utca
  • Kórház

13 Sóstói úti kórház ◄► Alma utcai iskola

Kimaradó megállók:

  • Vay Ádám körút
  • Kodály Zoltán Általános Iskola
  • Bujtos utca
  • Megyei Bíróság
  • Luther utca

Legközelebbi megállók: 

  • Luther tér
  • Dohány utca
  • Kossuth utca 9. (► Sóstó)

20 ► Vasútállomás 

Kimaradó megálló:

  • Megyei Bíróság

Legközelebbi megállók:

  • Rendelőintézet
  • Országzászló tér

44 ► Oros
44A ► Örökösföld

Kimaradó megálló:

  • Luther utca

Legközelebbi megállók: 

  • Országzászló tér
  • Bujtos utca

44, 44A ► Vasútállomás 

Kimaradó megállók:

  • Kodály Zoltán Általános Iskola
  • Bujtos utca
  • Megyei Bíróság

Legközelebbi megállók:

  • Nyár utca
  • Országzászló tér

 

 

