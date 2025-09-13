14 perce
Ha buszra szállna ma Nyíregyházán, jó, ha ezzel tisztában van
A rendezvény miatt 19 és 21 óra között lezárják a Bocskai utcát és a Luther utcát a Kossuth térnél, ezért az autóbuszok terelt útvonalon közlekednek.
A Tirpák fesztivál Nyíregyházán minden évben tízezreket vonz, minden bizonnyal így lesz ez ma is. Finom ételek és remek programok várnak a vendégekre, fél nyolctól a Wellhello ad koncertet a Kossuth téren.
Menetrendváltozás
2 ► Csárda utca
H32 ► Nagyszállás
Kimaradó megállók:
- Megyei Bíróság
- Luther ház
Legközelebbi megállók:
- Bujtos utca
- Kórház
13 Sóstói úti kórház ◄► Alma utcai iskola
Kimaradó megállók:
- Vay Ádám körút
- Kodály Zoltán Általános Iskola
- Bujtos utca
- Megyei Bíróság
- Luther utca
Legközelebbi megállók:
- Luther tér
- Dohány utca
- Kossuth utca 9. (► Sóstó)
20 ► Vasútállomás
Kimaradó megálló:
- Megyei Bíróság
Legközelebbi megállók:
- Rendelőintézet
- Országzászló tér
44 ► Oros
44A ► Örökösföld
Kimaradó megálló:
- Luther utca
Legközelebbi megállók:
- Országzászló tér
- Bujtos utca
44, 44A ► Vasútállomás
Kimaradó megállók:
- Kodály Zoltán Általános Iskola
- Bujtos utca
- Megyei Bíróság
Legközelebbi megállók:
- Nyár utca
- Országzászló tér