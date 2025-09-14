szeptember 14., vasárnap

Tirpák Fesztivál

4 órája

Ilyen volt a nyíregyházi Wellhello-koncert: nézd meg a legjobb pillanatokat! (fotók, videó)

Címkék#Tirpák Fesztivál#gasztronómia#koncert

Ma az Erdők-mezők asztala elnevezésű rendezvényen vadból készült ételek lesznek a főszerepben Nyíregyháza főterén. Szombaton megtelt a Kossuth tér, a Tirpák Fesztivál az ételek mellett a színpadi produkciókról is szólt. Fellépett a V-Tech, s remek koncertet adott a Wellhello is!

Munkatársunktól

A Népi Ízek Találkozójának közel harminc főzőcsapata jórészt a hagyományos tirpák ízek mellett tette le a garast, ám voltak, akik nem féltek kísérletezni. A Tirpák Fesztivál szombati napján a Wellhello koncertje zárta a programok sorát. 

Összeálltak, mint két kicsi Lego: a Tirpák Fesztivál szombati napját a Wellhello zárta
Összeálltak, mint két kicsi Lego: a Tirpák Fesztivál szombati napját a Wellhello zárta
Fotó: Sipeki Péter

Újdonságok a Tirpák Fesztivál kínálatában 

A nyíregyházi Kossuth téren készült többek között káposztás paszulyleves csülökkel és kolbásszal, túrós csirásgaluska tepertővel és tejföllel, toroskáposzta, kukoricadarás töltött káposzta füstölt hússal, szarvashúsos pásztortarhonya, bölénypörkölt puliszkagombóccal, reszelt almás lepény, túrós babájka és káposztás csöröge is. A belváros már délelőtt megtelt: rengetegen kóstolgatták az ételeket, s hallgatták a fellépőket. 

Gasztrokulturális örökség: Tirpák Fesztivál Nyíregyházán

Fotók: Sipeki Péter

Délután a V-Tech, este pedig a Wellhello adott koncertet – mondanunk sem kell, estére még többen érkeztek a Kossuth térre, hogy bulizzanak egy nagyot. A nyíregyházi Tirpák Fesztivál ezúttal is nagy sikert aratott és finomságok ma is várják a városlakókat: az Erdők-mezők asztala elnevezésű gasztrorendezvényen vadból készült ételek lesznek a főszerepben.

Wellhello koncert Nyíregyházán

Fotók: Sipeki Péter

 

