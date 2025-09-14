Ilyen volt a nyíregyházi Wellhello-koncert: nézd meg a legjobb pillanatokat! (fotók, videó)

A Népi Ízek Találkozójának közel harminc főzőcsapata jórészt a hagyományos tirpák ízek mellett tette le a garast, ám voltak, akik nem féltek kísérletezni. A Tirpák Fesztivál szombati napján a Wellhello koncertje zárta a programok sorát.

Összeálltak, mint két kicsi Lego: a Tirpák Fesztivál szombati napját a Wellhello zárta

Fotó: Sipeki Péter

Újdonságok a Tirpák Fesztivál kínálatában

A nyíregyházi Kossuth téren készült többek között káposztás paszulyleves csülökkel és kolbásszal, túrós csirásgaluska tepertővel és tejföllel, toroskáposzta, kukoricadarás töltött káposzta füstölt hússal, szarvashúsos pásztortarhonya, bölénypörkölt puliszkagombóccal, reszelt almás lepény, túrós babájka és káposztás csöröge is. A belváros már délelőtt megtelt: rengetegen kóstolgatták az ételeket, s hallgatták a fellépőket.