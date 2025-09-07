1 órája
„Az adóemelési tervek újabb terheket jelentenének a szabolcsi családoknak"
Súlyosan rontaná a megélhetést, megszorításokat hozna és jelentős jövedelmet venne el szabolcsi családoktól is. Ezért már a Tisza-adó puszta tervezetét is elutasítják.
A Tisza Párt tervezett adócsomagja komoly tiltakozást váltott ki országszerte. A többkulcsos szja bevezetésével sok család havi tíz- vagy százezreket veszítene, a fiatalok és a vállalkozások komoly bizonytalansággal néznének szembe. Egyre többen hangoztatják: a Tisza-adó bevezetése súlyosan rontaná a megélhetést.
A Tisza-adó megszorításokat hozna, ezért elutasítják
– A sajtóban napvilágot látott hírek szerint a Tisza párt titokban adóemelési terveken dolgozik, ami jól mutatja, mennyire mást mondanak nyilvánosan, mint amit valójában terveznek.
A kiszivárgott dokumentum alapján nem a családok és a munkavállalók terheinek csökkentése a céljuk, hanem éppen ellenkezőleg: újabb megszorításokat hoznának
– mondott véleményt a Tisza-adó tervezett bevezetéséről és annak várható hatásairól dr. Vinnai Győző.
Nyíregyháza kormánypárti országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: mi, Fidesz–KDNP képviselői világosan elutasítanak minden olyan elképzelést, ami a magyar emberek pénztárcáját támadná.
A baloldal régi receptjei ismerősek: adóemelés, megszorítás, elvonás. Ezzel szemben mi a rezsicsökkentés megvédéséért, a bérek növeléséért és a családok támogatásáért dolgozunk. A választás egyszerű, a Tisza megszorításait vagy a Fidesz kormányzati garanciáját választhatják az emberek
– tette hozzá.
Már a vármegye több országgyűlési képviselője is véleményt mondott a Tisza-csomagról
A Tisza-adó miatt minden szabolcsi családban csökkenne a havi bevétel
Ennyit venne ki a munkavállalók zsebéből
A Világgazdaság számításai szerint egy mediánbéren dolgozó munkavállalónak a nettó fizetése 10 ezer, míg az átlagkeresettel rendelkezőé is 20 ezer forinttal lenne kevesebb, miközben a legdurvább adóelvonás a középosztályhoz tartozó magyar társadalmat, köztük az orvosokat, bírókat érintené, de jelentős jövedelemkiesés jelentene a katonáknak is.
A szon.hu már kiszámolta, hogy vármegyénkben is az egészségügyiek, a pedagógusok, a mezőgazdaságban dolgozókra is az eddiginél magasabb teher hárulna. Éves szinten több tíz-, négy évre vetítve több százezer forintot húznának ki a szabolcs-szatmár-beregi családok, a munkavállalók zsebéből.
A nemrég kiszivárgott dokumentum szerint
- évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja,
- az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében már 22 százalékos adókulcs jönne,
- míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.
Ez azt jelentené, hogy a havi 416 ezer forintos kereset fölötti jövedelműek szintén magasabb kulcsba kerülnének, de a mediánjövedelemmel rendelkezők is emelésre számíthatnának.