„Az adóemelési tervek újabb terheket jelentenének a szabolcsi családoknak"

A Tisza Párt tervezett adócsomagja komoly tiltakozást váltott ki országszerte. A többkulcsos szja bevezetésével sok család havi tíz- vagy százezreket veszítene, a fiatalok és a vállalkozások komoly bizonytalansággal néznének szembe. Egyre többen hangoztatják: a Tisza-adó bevezetése súlyosan rontaná a megélhetést.

A tervezett Tisza-adó újabb terheket jelentene a társadalomnak

Fotó: AFP

A Tisza-adó megszorításokat hozna, ezért elutasítják

– A sajtóban napvilágot látott hírek szerint a Tisza párt titokban adóemelési terveken dolgozik, ami jól mutatja, mennyire mást mondanak nyilvánosan, mint amit valójában terveznek.

A kiszivárgott dokumentum alapján nem a családok és a munkavállalók terheinek csökkentése a céljuk, hanem éppen ellenkezőleg: újabb megszorításokat hoznának

– mondott véleményt a Tisza-adó tervezett bevezetéséről és annak várható hatásairól dr. Vinnai Győző.

Nyíregyháza kormánypárti országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: mi, Fidesz–KDNP képviselői világosan elutasítanak minden olyan elképzelést, ami a magyar emberek pénztárcáját támadná.

A baloldal régi receptjei ismerősek: adóemelés, megszorítás, elvonás. Ezzel szemben mi a rezsicsökkentés megvédéséért, a bérek növeléséért és a családok támogatásáért dolgozunk. A választás egyszerű, a Tisza megszorításait vagy a Fidesz kormányzati garanciáját választhatják az emberek

– tette hozzá.

Már a vármegye több országgyűlési képviselője is véleményt mondott a Tisza-csomagról