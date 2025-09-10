szeptember 10., szerda

Átvert a Tisza

2 órája

A Tisza-adó nem válogatna, őket is többletbefizetéssel sújtanák

A Tisza-párt azokat az ágazatokat sem kímélné, ahol Szabolcsban is minden forint duplán számít. A Tisza-adó nem válogatna, a kereskedelem és gépjárműjavítás területén dolgozóknak is plusz terhet jelentene.

Munkatársunktól
Magyar Péter már nem titkolhatja, a Tisza-adó mindenkit padlóra küldene

Gyakorlatilag alig van olyan ágazat és szakterület, amelyeket ne érintene negatívan Magyar Péterék adótervezete. A munkavállalók a Tisza-adó bevezetésével egy mediánbéren dolgozó, azaz az átlag alatt kereső munkavállalónak is a nettója tízezer forinttal lehetne kevesebb azzal, hogy a tisztán hazavihető fizetése egyik hónapról a másikra 373 930 forintról 363 659 forintra csökkenne.

Mint arról beszámoltunk, a kiszivárgott, videófelvételen is rögzített, majd titkolni próbált tervezet szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

Korábban kiszámoltuk már, hogy az egészségügyiek, a pedagógusok, a mezőgazdaságban, a tudományos és műszaki területen dolgozókra is az eddiginél magasabb teher hárulna. Éves szinten több tíz-, négy évre vetítve több százezer forintot húznának ki a családok, a munkavállalók zsebéből.

Tisza-adó: a kereskedelem és gépjárműjavítás területén dolgozók is rosszabbul járnának

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók bruttó átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kereskedelem és gépjárműjavítás területén foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélküli – bruttó átlagkeresete 449 196 forint, ami 298 585 forintos nettó bért jelent.

A szabolcs-szatmár-beregi kereskedelemben és gépjárműjavításban dolgozók bruttó átlagbérét – 449 196 – vesszük figyelembe, jelenleg 67 379 forint személyi jövedelemadót fizetnek.

Ha bevezetnék a Tisza-adó progresszív, háromsávos adózását akkor az havonta 2277 forinttal emelné meg az adófizetési kötelezettséget. Ez éves szinten 27 325 ezer szja-többletbefizetést eredményezne, négy év alatt pedig 109 299 forinttal vinne kevesebbet a munkavállaló, ami komoly kiesést jelente a családi költségvetésből.

A tiszaado.hu oldalon bárki, így ön is kiszámíthatja, hogy jelenlegi bruttó keresete mellett mennyi adót kellene befizetnie Magyar Péterék tervének, a Tisza-adónak a bevezetése esetén.

 

