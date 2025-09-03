szeptember 3., szerda

Átver a Tisza

36 perce

A Tisza-adó miatt kevesebb maradna a szabolcsi munkavállalók fizetéséből is (videó)

Címkék#kereset#Tisza-csomag#Tisza-adó#elvonás

A Tisza-csomag csak elvonást eredményezne. A Tisza-adó miatt havi szinten is több tízezer forint bevételtől esnének el a szabolcsi munkavállalók is.

Munkatársunktól

Az utca emberét kérdeztük arról, mit gondolnak a Tisza párt adóemelési elképzeléseiről. A Tisza-adó jelentős összegeket venne ki a szabolcsiak pénztárcájából.

Magyar Péter már nem tagadhatja a Tisza-adó tervét, a három kulcsos szja bevezetése több tízezer forintot venne ki az emberek zsebéből
Fotó: AFP

Továbbra is forrong a közvélemény a napokban kiszivárgott dokumentum miatt, ami a Tisza-csomag adósávokkal kapcsolatos terveit tartalmazza. Ha bevezetnék a Tisza-adót, az azt jelentené, hogy jelentősen kevesebb pénz maradna a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élők zsebében is.

– Én nem tartom helyesnek a sávos adó bevezetését. Ami már egyszer bevált, miért kell megváltoztatni? – fogalmazott, és egyszerre kérdezett is egy nyíregyházi hölgy, amikor a szabolcs-szatmár-beregiek véleményét kérdeztük Tisza-csomagról. 

Egy másik megszólaló úgy fogalmazott: Isten mentsen meg attól, hogy a Tisza párt nyerje meg a választást!

A Tisza-adó nem adna, csak elvonást hozna mindenkinek

Megdöbbentő, milyen mértékű adóemelésre készül a Tisza párt – ennyivel lenne kevesebb pénzük a szabolcsiaknak

Így néznek ki az adósávok a Tisza-csomagban

  • A dokumentum szerint évi 5 millió forint alatt maradna a 15 százalékos szja.
  • Az 5 millió és 15 millió forint közti jövedelmi sáv esetében 22 százalékot adóznának az érintettek.
  • Az évi 15 millió forint feletti keresetnél pedig 33 százalék lenne az szja kulcsa.

A Világgazdaság számításai szerint egy mediánbéren dolgozó munkavállalónak a nettó fizetése 10 ezer, míg az átlagkeresettel rendelkezőé is 20 ezer forinttal lenne kevesebb, miközben a legdurvább adóelvonás a középosztályosodó magyar társadalmat, például az orvosokat, bírókat érintené.

Ez azt jelentené, hogy a havi 416 ezer forintos kereset fölötti jövedelműek szintén magasabb kulcsba kerülnének, de a mediánjövedelemmel rendelkezők is emelésre számíthatnának. 

Átver a Tisza, és a tervezett új adórendszer annak ismeretében még inkább érdekes, hogy a Tisza Párt korábban, egészen pontosan a Nemzet Hangja konzultációban még az szja 9 százalékra csökkentéséről kérdezte az embereket. Most viszont egy olyan rendszer körvonalazódik, amely a lakosság túlnyomó részének adóemelést jelentene. Elvonást hozna a Tisza-adó, ezt videófelvétel is bizonyítja.

Ez lenne a következmény: több százezer forintot vennének ki a zsebekből

Egy kalkulátor segítségével mindenki megnézheti, hogy miként alakulna a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettsége, ha megvalósulna Magyar Péter terve, és bevezetnék a Tisza-csomagot. A szon.hu korábban kiszámolta, hogy az egészségügyiek, a pedagógusok, a mezőgazdaságban dolgozókra is az eddiginél magasabb teher hárulna. Éves szinten több tíz-, négy évre vetítve több százezer forintot húznának ki a családok, a munkavállalók zsebéből.

 

