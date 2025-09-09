A Tisza-adóval a szabolcsi építőiparban dolgozók zsebéből is sok pénzt vennének ki

Nagy terheket jelent a Tisza-csomag az építőiparban dolgozóknak. A Tisza-adó a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élőknek is sok pénzt húzna ki a zsebéből.

Tisza-adó megnehezítené az építőiparban dolgozók életét is

Fotó: MW-archív

Egy, az elmúlt hetekben kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. Mivel az építőiparban dolgozók bére már az ötmilliós sávba esik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is, így kevesebbet vihet majd haza a Tisza-adó miatt. Ezt erősítette meg Gál Zoltán is, akinek építőipari vállalkozásai vannak vármegyénkben, ezért jól tudja, hogy hogyan működik ez a szektor.

Aki 415 ezer forint felett keres, bele fog esni a magasabb szja fizetési kötelezettségbe, így több adót vonnak majd le a fizetéséből, mint a mostani egykulcsos szja esetében. Ráadásul vármegyénkben ettől magasabb fizetést kapnak az építőiparban dolgozók, így ők biztos, hogy rosszabbul járnának a sávos adózással, ahogy például a pedagógusok vagy az agráriumban tevékenykedők is

– részletezte az építőipari vállalkozó, és hozzátette: azt az adózási tervezetet, amit a Tisza Párt akar bevezetni, sok családi kassza megsínylené.

Tisza-adó az építőiparban: kevesebb maradna a zsebben

És akkor jöjjön egy kis matematika! Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az építőiparban dolgozók nettó átlagkeresete 362 125 forint, ami 524 752 forintos bruttó bért jelent – a Központi Statisztikai Hivatal ide vonatkozó 2025. első negyedévi jelentése szerint. A számok a teljes munkaidőben alkalmazásban lévő munkavállalókra vonatkoznak.