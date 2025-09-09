5 órája
A Tisza-adóval a szabolcsi építőiparban dolgozók zsebéből is sok pénzt vennének ki
Az építőiparban dolgozóknak is komoly terheket jelenthet a a többkulcsos adórendszer. Kiszámoltuk, hogy mennyivel kellene többet adózni a Tisza-adó bevezetésekor.
Nagy terheket jelent a Tisza-csomag az építőiparban dolgozóknak. A Tisza-adó a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élőknek is sok pénzt húzna ki a zsebéből.
Egy, az elmúlt hetekben kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. Mivel az építőiparban dolgozók bére már az ötmilliós sávba esik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is, így kevesebbet vihet majd haza a Tisza-adó miatt. Ezt erősítette meg Gál Zoltán is, akinek építőipari vállalkozásai vannak vármegyénkben, ezért jól tudja, hogy hogyan működik ez a szektor.
Aki 415 ezer forint felett keres, bele fog esni a magasabb szja fizetési kötelezettségbe, így több adót vonnak majd le a fizetéséből, mint a mostani egykulcsos szja esetében. Ráadásul vármegyénkben ettől magasabb fizetést kapnak az építőiparban dolgozók, így ők biztos, hogy rosszabbul járnának a sávos adózással, ahogy például a pedagógusok vagy az agráriumban tevékenykedők is
– részletezte az építőipari vállalkozó, és hozzátette: azt az adózási tervezetet, amit a Tisza Párt akar bevezetni, sok családi kassza megsínylené.
Tisza-adó az építőiparban: kevesebb maradna a zsebben
És akkor jöjjön egy kis matematika! Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az építőiparban dolgozók nettó átlagkeresete 362 125 forint, ami 524 752 forintos bruttó bért jelent – a Központi Statisztikai Hivatal ide vonatkozó 2025. első negyedévi jelentése szerint. A számok a teljes munkaidőben alkalmazásban lévő munkavállalókra vonatkoznak.
Érdemes rápillantani a bruttó értékre, amit ha megszorzunk 12-vel, az 6 297 024 forint éves bruttó jövedelmet jelent, tehát az érintetteknek átlépi az ötmilliós határt az éves keresetük, de a tervezet szerint már a magasabb adókulcs alá esnének. Ez jelentős feszültségeket gerjesztene az ágazatban.
Számolja ki, hogy a Tisza-csomag miatt mennyivel csökken az ön fizetése!
Az építőiparban dolgozók a bruttó 524 752 forintos átlagbér után 78 713 forintos szja-t fizetnek jelenleg, de ha Magyar Péterék az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékos adókulcsot alkalmaznának az építőiparban dolgozó szabolcsi munkavállalók szja-terhe 86 279 forintra emelkedne. Érdemes nem csupán a havi többlet szja- befizetést figyelembe venni, hanem felszorozni éves szinten vagy akár az elkövetkező 4 évre kiszámolni mennyivel maradna a Tisza-adóval kevesebb pénz a családok kasszájában!
A tiszaado.hu oldalon ön is kiszámíthatja, hogy jelenlegi bruttó keresete mellett mennyi adót kellene befizetnie Magyar Péterék tervének, a Tisza-adónak a bevezetése esetén.
