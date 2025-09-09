szeptember 9., kedd

Tisza-adó

3 órája

Túlóra után is kevesebb pénz maradna a zsebben – így büntetné a Tisza-adó a dolgozókat

Nemcsak a jól keresők, hanem a kétkezi dolgozók is rosszul járnának az új adótervvel. Tisza-adó: a feldolgozóipari munkások fizetését is megcsapolná.

Szon.hu

Nemcsak a magas keresetűek, hanem a kétkezi munkások is rosszul járhatnak az új adótervekkel. A Tisza-adó a szabolcsi gyárakban, üzemekben dolgozók zsebéből is kivenne. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ebben a feldolgozóiparban is nagy csapás lenne a többkulcsos személyi -jövedelemadó bevezetése. A Tisza Párt terve azokat sújtaná, akik több műszakban dolgoznak, túlórákat vállalnak, hogy több pénzt vigyenek haza a hó végén. Most azzal kell szembenézniük, hogy a megemelt adókulcsok miatt, a jelenlegi bérükből is kevesebb maradna náluk.

Tisza-adóvala feldolgozóiparban is kevesebbet keresnének
Tisza-adó: a feldolgozóiparban is kevesebbet keresnének a többkulcsos szja-val Fotó: MW/ Archív 

Tisza-adó: a feldolgozóipari munkások is rosszabbul járnának 

A KSH adatai szerint a feldolgozóiparban dolgozók bruttó átlagkeresete Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 593 627 forint, ez nettóban 411 688 forintot jelent. A bruttó átlagkereset már átlépi a Tisza-adó egyik új kulcshatárát, így az eddigi 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett már 22 százalékos adóteher sújtaná a dolgozókat ebben a szegmensben. Az elmúlt napokban bárki kiszámolhatta egy kalkulátor segítségével, hogy mennyivel lenne kevesebb a keresete, ha a Tisza Párt diktálna és átalakítaná az adózási rendszert. Ez a kalkulátor azt is megmutatja, mennyivel rövidítené meg a családi kasszát egy vagy négy évre a magasabb adóbefizetés. 

A feldolgozóiparban dolgozók esetében a jelenlegi átlag bruttó bér után 89 044 forint szja-t fizet amunkavállaló.  A Tisza új javaslata szerint ez megugrana 101 431 forintra havonta. Éves szinten ennyivel több SZJA-t kellene fizetnie: 148 647 Ft, négy éve alatt ez az összeg 594 587 Ft lenne.

 A napokban portálunkon is kiszámoltuk, mennyivel kevesebb fizetést vinnének haza a különböző ágazatokban dolgozók,  hogyan csapódna le egy új adózási rendszer például az egészségügyben, az oktatásban, a mezőgazdaságban


 

 

 

