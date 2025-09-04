A Tisza-párt adócsomagja kedvezőtlenül érintené a szabolcsi fiatalokat, munkavállalókat

A kiszivárgott tervek szerint a Tisza párt progresszív adózás, 3 kulcsos személyi jövedelemadó bevezetését tervezi hatalomra kerülése esetén. Ezen túl megszűntetnék a 25 év alatti fiatalok és a gyermeket nevelő édesanyák adómentességét is. Ezt vetíti előre a Tisza-adó.

Magyar Péter és a Tisza párt a Tisza-adó bevezetésével jelentős összegeket vonna el a munkavállalóktól

Fotó: AFP

A Tisza-adó hátrányosan érintené a fiatalokat is

Ahogy arról korábban is beszámoltunk 5 millió forintig maradna a 15 százalékos, 5 és 15 millió forintos jövedelem között, míg 15 millió forint felett már 33 százalékos adó terhelné a munkabért. A számítások szerint bruttó 416 ezer forintos kereset fölött már mindenkit hátrányosan érintene a Tisza Párt adóemelési tervezete.

A mai fiatalok tudatában az szja-mentesség mint egy kiváló lehetőség él. Középiskolai tanulmányaikat befejezve sokan inkább kihagynak 1-2 évet, hogy a magasabb jövedelemmel biztos alapot teremtsenek maguknak az egyetemi tanulmányaikhoz, vagy egyszerűen az önálló életkezdéshez

– vélekedett a tervezet hatásairól Filep Sándor. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés Terület- és vidékfejlesztési Bizottságának elnöke szerint az adómenetesség eltörlése, hatalmas érvágás lenne a 25 éven aluliak életében.

– Arról már nem is beszélve, hogy hátrányos, halmozottan hátrányos térségünkben a fiatalok megtartása az egyik legfontosabb feladatunk, ezen dolgozunk. Ha bekövetkezne a legrosszabb és elveszítenék az adómentességüket, az azt is jelentené, hogy az értékes, jól iskolázott, magas végzettséggel rendelkező fiatalok nem csak a vármegyét, hanem akár az országot is elhagynák, ami hatalmas veszteség lenne – tette hozzá.

A fiatalok megtartása fontos feladat Szabolcs-Szatmár-Bergben, a Tisza-adó a 25 év alatti munkavállalókat is hátrányosan érintené

Fotó: Facebook

A progresszív adózás negatív hatásait már megtapasztaltuk egyszer

Megéltük már 17-20 évvel ezelőtt a progresszív adózást. Ez kontraproduktívvá tenné a munkához való viszonyt, hiszen ha a munkavállaló 416 ezer forint feletti keresettel már egy magasabb adósávba kerülne, akkor például a termelésben dolgozók nem vállalnának plusz munkát.

Akkor sem, ha az adott üzem, gyár termelékenysége, a kapacitásnövelés miatt erre igény és lehetőség lenne. A dolgozó azt fogja számolgatni, hogy kedvezőtlen adózás mellett több munkáért kevesebbet vihetne haza, a magasabb levonásért nem fog plusz munkát végezni – mutatott rá a következményekre a bizottsági elnök, ki úgy véli, semmiképp sem lenne szerencsés egy ilyen helyzet, éppen ezért a Tisza-adó nagyon rossz üzenet minden bérből- és fizetésből élő embernek vármegyénkben is.