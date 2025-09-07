 Átverésre figyelmeztetnek: kampány indult a Tisza-adó ellen Kötcsén

Újabb front nyílt a választási küzdelemben: a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a hétvégén Kötcsén elindította kampányát, amelynek központi üzenete, hogy a Tisza Párt adóterve valójában átverés. A szervezet szerint Magyar Péterék eltitkolják a választók elől, milyen súlyos terheket róna a többkulcsos adórendszer. A kampányvideóban Tarr Zoltán korábbi kijelentését is felidézik, miszerint: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”.

Kampány indult a Tisza-adó ellen Kötcsén

Forrás: Nemzeti Ellenállás Mozgalom

A mozgalom hangsúlyozta, céljuk, hogy a valóság mindenkihez eljusson. Ennek érdekében létrehozták a tisza-ado.hu honlapot, ahol egy kalkulátorral bárki kiszámolhatja, mennyivel járna rosszabbul a Tisza-adó bevezetésével. A kampányvideó pedig részletesen bemutatja, hogyan próbálja a Tisza Párt eltitkolni a lényeget a választók elől.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom szerint az új adórendszer nem a „gazdagok megadóztatásáról” szólna, ahogyan Magyar Péter állítja, hanem széles társadalmi rétegeket sújtana. Ezért figyelmeztetik az embereket: ne dőljenek be az ígéreteknek, hiszen a valóságban a munkából élők is megszenvednék a változásokat.

A kampány közzétételével újabb lendületet kapott a politikai küzdelem a közelgő választások előtt. Kötcse így nemcsak a politikai események helyszíne lett, hanem a Tisza Párt terveinek leleplezésének szimbóluma is.

